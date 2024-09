La goleada por 3-0 contra Alianza Atlético en Sullana, fue clave en Universitario de Deportes: los de Ate registran 21 unidades y están a dos de Alianza Lima, líder del Torneo Clausura. Bajo ese contexto, este lunes, Edison Flores se refirió al duelo reciente y destacó el trabajo que el equipo viene realizando en las jugadas de pelota parada, las cuales están siendo fundamentales a la hora de anotar (los tres tantos llegaron por esa vía). Además, el delantero merengue se refirió al próximo enfrentamiento contra Sport Boys en el Monumental, resaltando la importancia de obtener una nueva victoria.

“Es un subidón anímico (la victoria sobre Alianza Atlético) para lo que viene. Fue difícil y contra un rival fuerte, pero supimos golpear en los momentos exactos y pudimos llevarnos los tres puntos”, precisó. Además, se refirió a los goles anotados (doblete de Martín Pérez Guedes y otro tanto de William Riveros). “Los tres fueron de balón parado. Estuvimos súper atentos y también los compañeros vienen trabajando al máximo y eso se reflejó el día de ayer por los goles, pero esto tiene que seguir”, resaltó.

“Nosotros igual queríamos los tres puntos, es importante sacarlo como sea. Igual, fue difícil sacar puntos de allá (en Sullana) y todo lo que conlleva jugar allá. Tratamos de siempre dar lo mejor y ayer (domingo) no fue la excepción”, complementó. El siguiente duelo de los cremas será ante Sport Boys, que no registra triunfos desde hace cuatro partidos. “Es un rival difícil. Jugar contra la ‘U’ es un subidón para los rivales para demostrar que pueden sacar partidos importantes. Esperemos dar lo mejor para sacar un gran partido y llevarnos los tres puntos”, dijo el ‘Oreja’.

Cabe mencionar que el miércoles se podría dar el regreso de Sebastián Britos al arco. Otro jugador que volvería al once titular es Rodrigo Ureña. Ambos no jugaron en Piura porque aún no estaban cien por ciento recuperados. De esta forma, la alineación sería la siguiente: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Segundo Portocarrero, Jairo Concha, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Andy Polo; Edison Flores y Alex Valera.

El hombre de los goles en la ‘U’

Este último domingo, Martín Pérez Guedes anotó dos goles con Universitario: uno al inicio del partido y otro al final. Con estos dos registros, el volante crema llegó a ocho anotaciones en la presente temporada, consolidándose como una pieza fundamental en el esquema de Fabián Bustos. “Es algo que nos propusimos durante la semana (sobre la victoria), estábamos convencidos de que lo íbamos a lograr y es un importante triunfo en una cancha complicada”, comentó el futbolista.

Asimismo, se refirió a los goles de pelota parada que el equipo marcó. “Siempre trabajamos y hacemos mucha hincapié en la pelota quieta y contento por el gol que se anotó”, dijo Martín. “Es una cancha dura y difícil, contra un rival que viene levantando y es una motivación la victoria”, complementó Pérez Guedes, quien se siente feliz por su regularidad en el once, en el que acumuló 2 031 minutos.

La palabra de Valera sobre Alianza Lima

El atacante volvió a jugar un duelo con Universitario de Deportes luego de que cumpliera con sus fechas de suspensión debido a los incidentes en Arequipa. Desde La Victoria se mostraron molestos por la reducción de la sanción -de cuatro a tres fechas- y muchos aficionados blanquiazules no dejaron de criticar la decisión de las autoridades de la FPF y también al futbolista de la Selección Peruana.

Al ser consultado por los comentarios negativos por parte de la hinchada íntima, el deportista de 28 años manifestó lo siguiente a los medios de comunicación: “Lo de Alianza para mí no existe, lo que existe es Universitario. Que se dediquen a criticar a su equipo, qué hacen pensando en la ‘U’”. Tanto el cuadro crema como el blanquiazul no dejan de tirarse dardos en el segundo semestre de la temporada.

Universitario bajó del avión e irá directo a la cancha. Este lunes realizará una sesión de entrenamiento en el Monumental, y el trabajo se repetirá el martes desde las 10:00 de la mañana (hora peruana). “Fabián Bustos aprovechará al máximo estos días para recuperar físicamente a los jugadores que tuvieron mayor ritmo en el triunfo en el Campeones del 36″, dijo la ‘U’ en su página web.

¿Qué se le viene a Universitario de Deportes?

Luego del partido en Piura, la ‘U’ jugará como local contra Sport Boys en el Estadio Monumental. Este partido se llevará a cabo el miércoles 18 de septiembre a las 8:30 p.m. (hora de Perú), correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura. Este deulo se podrá ver por la señal exclusiva de GOLPERU, canal que solo podrás encontrar en la parrilla de Movistar TV. Para ver el encuentro en streaming puedes seguirlo por Movistar Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Tras este compromiso, los dirigidos por Fabián Bustos se enfrentarán a Unión Comercio (L), Comerciantes Unidos (V), ADT (L), Sporting Cristal (V) y Cienciano (L). Es importante mencionar que si los cremas ganan el Torneo Clausura, automáticamente se coronarán campeones nacionales, ya que también conquistaron el Apertura.





