No pudo anotar, pero Edison Flores asistió a Andy Polo para marcar el único gol en el triunfo de Universitario de Deportes por 1-0 sobre Alianza Lima. El delantero crema viene siendo determinante en el equipo merengue y es considerado un líder dentro del grupo. Pese a la victoria y a mantenerse como líder del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto con puntaje perfecto al término de la fecha 3 (junto a Sport Huancayo), el ‘Orejas’ reconoció que no quedó satisfecho con el resultado. Y es que el rival terminó jugando con nueve futbolistas y hasta pudo lograr el empate en los minutos finales del partido.

“Con nueve, ellos siempre buscaron el empate. Con pelotazos, con gente fuerte como el panameño (Cecilio Waterman) y (Hernán) Barcos, que tiene mucha experiencia, nos hicieron mucho daño. Fue offside (el gol del ‘Pirata’), pero no me voy con tan buena sensación, porque pudimos definirlo y aprovechar la superioridad numérica que teníamos”, sostuvo Edison Flores en el programa ‘Mano a mano’.

El ‘Orejas’ también se refirió al presente de Universitario y el buen momento que atraviesa Andy Polo, quien suma dos goles en tres partidos y registra su mejor arranque goleador a sus 29 años. “Tenemos muchas cosas por mejorar. Defensivamente, creo que estamos bien, seguros y equilibrados. Ofensivamente, el año pasado quizás generábamos mucho más, pero ahora tenemos que mejorar y darle más al equipo para tener esa regularidad... Sobre Andy, en el transcurso de su carrera ha estado en varias posiciones. Ahora le ha llegado la regularidad de lateral-volante. Lo está haciendo bien, tiene mucho recorrido. Tiene experiencia en esa parte y lo está haciendo al máximo”, comentó.

¿Qué dijo Flores sobre la propuesta de Bustos?

En otro momento, Edison Flores detalló lo que viene siendo trabajar con Fabián Bustos y la idea de juego que tiene para Universitario. “Es la tercera fecha, hay fichajes nuevos que están en el proceso de adaptación, de agarrar la idea que tenemos. Y también agarrar la idea del ‘profe’ Fabián, que a pesar de no haber cambiado el sistema (3-5-2), nos pide progresar, salir jugando, defender. Tratar de ser mucho más ofensivos, salir jugando, no preocuparnos por la defensa, darle salida a los laterales”, manifestó.

Asimismo, reveló que le gusta salir jugando con la pelota, está practicando tiros libres y que felicitó a Jorge Murrugarra, quien reemplazó a Rodrigo Ureña en el clásico. “Me gusta salir jugando, pero hubo momentos en que la presión de Alianza estaba muy arriba y preferíamos dividir con Diego (Dorregaray), que puede hacer ese trabajo y buscar la segunda pelota. [...] Con los tiros libres, estoy practicando, tengo confianza en esa parte. [...] Yo destaco mucho lo que hace Jorge, porque no ha tenido la continuidad que quisiera. Lo felicité mucho en el partido con Grau y sabía que lo necesitábamos para el clásico. Lo hizo bien, solo tiene que estar fuerte de cabeza, porque va a haber muchas rotaciones y él tiene que estar preparado”.

¿Qué dijo Flores sobre su nivel?

Con 29 años, Edison Flores vive una especie de renacimiento en Universitario y eso se refleja dentro de la cancha. “Los últimos años fueron difíciles por el tema de la confianza y el físico. Tuve problemas que no me dejaban llegar a la confianza que yo quería. Ahora llegué mentalizado a hacer una buena pretemporada, resistirla, y después darme confianza con mis compañeros. Me siento bien. Sé que es un año largo, pero estoy tratando de hacer todas las cosas bien para que este año no tenga lesiones”, apuntó.

Asimismo, aclara que ya no es el ‘Orejas’ que vimos en las Eliminatorias a Rusia 2018, sino que está en otro momento de su carrera. “Siempre he querido recuperar ese nivel, tener esa confianza. Pero los profesionales del club me dicen que no es bueno, porque lo que pasó ya está hecho. Ahora tengo más edad, estoy en otro momento, donde tengo que dejar el pasado y no volver -en buena manera- a lo que ya fue, sino a estar bien yo mismo y hacer las cosas bien”, indicó.

Por último, reconoció que no haber clasificado a Qatar 2022 con la selección peruana afectó a los jugadores. “Nos chocó. Escuché comentarios, entrevistas de mis compañeros. Obviamente fue chocante lo que pasó en Qatar. Teníamos la idea de clasificar, era lo mejor para nosotros. Fue un bajón no hacerlo, a algunos les chocó más y a otros menos, pero igual se termina sintiendo con el tiempo. Uno tiene que renovar energías para sacar adelante a uno mismo y a la selección. Volver a renacer”, dijo.





La agenda de Universitario

Luego de vencer a Alianza Lima por 1-0 (con anotación solitaria de Andy Polo), Universitario de Deportes volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Melgar por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Hasta el momento, en el equipo de Bustos goleó 4-0 a Mannucci y derrotó por 1-0 a Atlético Grau. Sí, registran 270 minutos sin recibir goles.

Ahora, el compromiso contra el ‘León’ está programado para el sábado 17 de febrero desde las 8:00 p.m., se disputará en el estadio Monumental y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 de Movistar, además de su versión de streaming a través de Movistar TV App.

Posteriormente, el conjunto merengue tendrá una complicada visita a Cajabamba, para enfrentar a UTC por la fecha 5. Este encuentro está programado para el sábado 24 de febrero desde las 3:00 p.m., tendrá lugar en el estadio Municipal Germán Contreras Jara y será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX).





