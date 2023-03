Vale recordar que Fossati debutó el 9 de marzo ante Cienciano por la Copa Sudamericana, luego superó a Binacional, de visita, el 13 de marzo y consiguió su tercer triunfo consecutivo el 18 de marzo ante ADT en el Monumental. Díez días de ensueño para los cremas.

Piero Quispe recuperó el ‘cerebro’

Piero Quispe fue el futbolista que más acción tuvo en 2022, con 35 partidos, 3 goles y 3 asistencias. Sin embargo, arrancó la Liga 1 inexplicablemente como suplente para Carlos Compagnucci. Si bien en la pretemporada no mostró jerarquía, tenía el crédito por todo lo que había hecho el año pasado. Apenas en los segundos tiempos y mostraba ‘chispazos’. Eso, incluso, hizo que pierda espacio en la selección peruana. Tras la llegada de Fossati, el ‘36′ crema recuperó la titularidad y fue clave en la recuperación de la ‘U’.

ANTES DE FOSSATI PARTIDOS MINUTOS GOLES ASISTENCIAS PIERO QUISPE 4 175 0 0

CON FOSSATI PARTIDOS MINUTOS GOLES ASISTENCIAS PIERO QUISPE 3 240 1 1





En buen momen’Tito’ de Luis Urruti

Luis Urruti tuvo mucha mala suerte en su paso por la ‘U’. Cada vez que encontraba su mejor versión, se lesionaba. Incluso se puso en duda su inclusión para esta temporada. El extremo uruguayo finalmente renovó con los cremas tras obtener la nacionalización peruana y no ocupar cupo extranjero. Pero no tuvo la confianza para ser titular, pese a que cada vez que ingresaba trascendía en el juego y levantaba al equipo. Con el nuevo DT es indiscutible y se le nota en buen estado físico y futbolístico.

ANTES DE FOSSATI PARTIDOS MINUTOS GOLES ASISTENCIAS LUIS URRUTI 4 134 2 0

CON FOSSATI PARTIDOS MINUTOS GOLES ASISTENCIAS LUIS URRUTI 3 213 2 0

Emanuel Herrera volvió el gol

Emanuel Herrera llegó a Universitario para ser el ‘9′ titular. Sin embargo, la sorpresiva llegada de Alex Valera le quitó espacio y se tuvo que conformar con ocupar un lugar dentro de los suplentes. Jugaba los minutos finales, no se le notaba bien físicamente e incluso se falló un penal ante Mannucci, en Trujillo. Una suspensión internacional de ‘Valegol’ hizo que la ‘Maquinaria’ sea titular en el estreno crema en la Sudamericana, frente a Cienciano. ‘Ema’ no desaprovechó la oportunidad y no solo es titular, sino también es incidente en los resultados.

ANTES DE FOSSATI PARTIDOS MINUTOS GOLES ASISTENCIAS EMANUEL HERRERA 5 76 0 0

CON FOSSATI PARTIDOS MINUTOS GOLES ASISTENCIAS EMANUEL HERRERA 3 222 3 2





Ellos también crecieron

También hay otros nombres que se han reinventado con la llegada de Jorge Fossati. E n la línea defensiva, Aldo Corzo se ganó la titularidad tras arrancar la temporada como suplente de Hugo Ancajima. El nuevo sistema le permitió tener acción, ahora como stopper por derecha. Williams Riveros tampoco se queda atrás. Tras un debut con muchas dudas en Tarapoto, ahora se le nota más afianzado al paraguayo y le ha dado seguridad a la zona posterior.

Si bien Rodrigo Ureña siempre fue titular con Compagnucci, no había mostrado el cartel ni jerarquía con el que había venido precedido. Ahora, el chileno es pieza clave tanto para defender como para iniciar las acciones de ataque. Mientras que el argentino Martín Pérez Guedes, del que no se tenía claro cuál era su función dentro del campo, ahora es indiscutible para Fossati.

Rodrigo Ureña es uno de los fichajes extranjeros de Universitario para esta temporada. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

ANTES DE FOSSATI PARTIDOS MINUTOS GOLES ASISTENCIAS ALDO CORZO 2 94 0 0 WILLIAMS RIVEROS 3 270 0 0 RODRIGO UREÑA 4 331 0 0 MARTÍN PÉREZ GUEDES 5 315 1 0

CON FOSSATI PARTIDOS MINUTOS GOLES ASISTENCIAS ALDO CORZO 3 270 0 0 WILLIAMS RIVEROS 2 180 0 0 RODRIGO UREÑA 3 261 0 0 MARTÍN PÉREZ GUEDES 3 248 0 0

