Irven Ávila, el ‘Jotita’ que sobrevivió, su debut crema y Cristal, su lugar en el mundo.

La trascendencia del ‘Cholito’ con la camiseta celeste, en estas fases previas del torneo continental, no hacen otra cosa que consolidar sus excelentes números de cara al arco rival. Sobre todo, en el plano local, donde actualmente es el máximo goleador histórico en actividad con 159 anotaciones, contabilizando torneos nacionales entre 1966 y 2022.

Depor Data pronostica que en los próximos dos años llegaría a meterse en el top 3. Solo se ubicaría detrás de Sergio ‘Checho’ Ibarra y Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez. Esto a través del cálculo de su promedio de gol histórico (0.33) y el número mínimo de encuentros que podría jugar con los rimenses durante la Liga 1 2023-20024.

Goles Nombre ¿En actividad? 274 Sergio Ibarra No 186 Oswaldo Ramírez No 178 Francisco Gonzáles No 169 Waldir Sáenz No 168 Germán Carty No 163 Jorge Soto No 160 Pedro García No 159 Irven Ávila Si 159 Ysrael Zuñiga No 157 Ernesto Neyra No 157 Hernán Rengifo Si

El ‘Jotita’ que brilló

Aunque muchos no lo recuerdan, Ávila formó parte de la última Selección Peruana juvenil en clasificar a una Copa del Mundo: los recordados ‘Jotitas’. No llegó a tener el mismo cartel que la estrella de aquel equipo Reimond Manco, ni tampoco la misma exposición mediática de jugadores como Néstor Duarte, Eder Hermoza, Alonso Bazalar, entre otros. No obstante, al igual que Pedro Gallese terminaron siendo los futbolistas de aquel combinado nacional que más lejos llegaron.

Esto se debió en gran parte a la mentalidad centrada que tuvo desde muy joven. Alguna vez señaló que “lo que conseguimos con la sub 17 para mi no era el objetivo, era sólo el inicio de todo lo que quería alcanzar en mi carrera. Algunos lo vieron como la cima yo lo vi como el primer escalón”. Una muestra del por qué el delantero sigue en la élite del fútbol peruano.

Irven Ávila con la Selección Peruana Sub 17 en el Mundial de Corea 2007. (Foto: Agencias)

Mal arranque y años de gloria en Huancayo

No todo fue color de rosa para Irven tras su participación en la Copa del Mundo Sub 17. Después de que tuvo varias ofertas de equipos de primera división, se terminó inclinando por Universitario de Deportes. En tienda crema llegó su debut como profesional, de la mano de nada más y nada menos que Ricardo Gareca, pero no tuvo muchas oportunidades. El argentino priorizó delanteros de mayor experiencia como Roberto ‘Malingas’ Jiménez y Héctor Hurtado. Jugó ocho encuentros durante la campaña 2008 y no pudo marcar. Motivo por el cual se terminó marchando a Sport Huancayo, para ganar rodaje y demostrar su capacidad goleadora.

En la ‘Incontrastable’ empezó a escribir su nombre en el fútbol peruano. Con los colores del ‘Rojo Matador’ firmó 43 anotaciones en 109 presentaciones. Cifras que lo colocan como segundo máximo artillero de dicha institución. Entre 2010 y 2011 fue dirigido por Roberto Mosquera, con quien comandaron la primera clasificación del cuadro huancaíno a la Copa Libertadores. Una campaña histórica que llevó al DT nacional (2012) a sentarse en el banquillo de Sporting Cristal, club al que dudó en llegar de la mano de su goleador.

Temporada Club PJ Goles 2008 Universitario 8 0 2009 Sport Huancayo 38 13 2010 Sport Huancayo 42 16 2011 Sport Huancayo 29 14

El Rímac, su lugar en el mundo

Su revancha con otra institución grande se dio por todo lo alto. Jugó el 98% de los partidos con la camiseta celeste durante el campeonato de 2012, siendo parte importante del título nacional., contribuyendo con 15 goles. Lo más importante es que destacó en un equipo cargado de estrellas. A sus 22 años tocó el techo del éxito, incluso con llamados a la Selección Peruana absoluta.

Los siguientes tres años registró un promedio de 14 goles en el torneo nacional. Asimismo, durante ese lapso de tiempo firmó sus primeros seis goles en la Copa Libertadores, Los cuales, sumados a su única conquista del 2016, y las tres en la presente edición, lo colocan como el séptimo máximo artillero rimense en toda la historia de dicha competición. Con seis partidos asegurados para la siguiente instancia, Ávila tendría la posibilidad de sobrepasar el récord que lideran hace mucho tiempo Julinho y Jorge Soto. Solo le hace falta vencer las redes rivales en cinco oportunidades más. Con el nivel que viene demostrando es más que posible.

Jugador Goles Julinho 15 Jorge Soto 15 Flavio Maestri 14 Luis Bonnet 13 Alberto Gallardo 12 Roberto Palacios 11 Irven Ávila 10 Nolberto Solano 9 Oswaldo Ramírez 8 Carlos Lobatón 7

Después de la salida de Emanuel Herrera, la dirigencia de Sporting Cristal falló en más de una oportunidad con el fichaje de un ‘9′, que pueda suplir el gran vacío que dejó el argentino. Miraron siempre afuera, trayendo primero a Marcos Riquelme y después a John Jairo Mosquera. Ambos dejaron actuaciones más que discretas. Cuando decidieron rodear mejor a un jugador que siempre tuvo un romance con el gol vistiendo sus colores, la ecuación les salió redonda. Irven Ávila es el delantero que tanto esperaba el hincha, aquel que marque diferencias en torneos internacionales. Tal vez la Copa Libertadores pueda ser su despegue para volver a tener una oportunidad del exterior y tentar un llamado de Juan Reynoso.





