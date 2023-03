Reynoso es consciente de que para lograr ese objetivo, es necesario contar con una base de jugadores seleccionables grande. De esa manera, el técnico puede echar mano de ella en un certamen tan largo como lo son las Eliminatorias. La idea resulta clara, pero también es importante echar una mirada a los rivales que tendrá que enfrentar camino al Mundial del 2026. Por eso, Depor hizo un repaso de la actualidad del resto de selecciones de Conmebol y los amistosos que disputarán en marzo como preparación para lo que vendrá después: la pelea sudamericana por un cupo en la próxima Copa del Mundo.

Messi y su ballet

Argentina es la sensación del momento en el fútbol tras ganar el Mundial Qatar 2022. La fiebre por Lionel Messi, quien fue clave en la obtención de la tercera estrella, todavía no ha pasado; los argentinos recuerdan cada vez que pueden lo que fue ese momento sublime cuando la ‘Pulga’ levantó la copa con sus manos y despejó cualquier duda sobre quién es el mejor de todos los tiempos. Y en medio de ese ambiente, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) preparó dos amistosos en su territorio para complacer a los hinchas en lo que será una fiesta en todo el país: la ‘Albiceleste’ chocará ante Panamá y Curazao, el 23 y 28 de marzo, respectivamente.

El campeón del mundo hará su estreno ante dos rivales de menor jerarquía y en su casa. Más allá de que son amistosos y todo sirve, la prioridad en este caso es otra: darle a la selección argentina un baño de popularidad ante su gente, que quiere seguir disfrutando de la Copa del Mundo. Pese a ello, Lionel Scaloni no desaprovecha la oportunidad para incluir en su base a elementos como Alejandro Garnacho, la estrella de 18 años del Manchester United; y Giovanni Simeone, el delantero del Napoli de 27 años que quiere ganarse un puesto en la ‘Scaloneta’. El técnico entiende que también puede sacarle provecho a estos compromisos y buscará darle minutos a quienes no gozan de continuidad. Eso sí, la mala noticia llegó del lado de Garnacho, quien está lesionado y no jugará los amistosos.

Fecha Partido Estadio 23/03 Argentina vs. Panamá Estadio Monumental (Buenos Aires) 28/03 Argentina vs. Curazao Estadio Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

La resaca mundialista

Brasil, Uruguay y Ecuador fueron las otras selecciones que también estuvieron en Qatar 2022 y padecen la resaca de lo que fue su aventura mundialista. El ‘Scratch’, por ejemplo, dejó ir a Tite poco después de la eliminación en cuartos de final ante Croacia y desde entonces no ha podido anunciar a su próximo entrenador. Ramon Menezes ha asumido interinamente las funciones y fue quien realizó la convocatoria para enfrentar a Marruecos el 25 de marzo, su único amistoso de este mes. Este partido significa mucho para el pentacampeón del mundo, porque pone punto final a lo que fue el proceso de Tite y marca el inicio de una nueva era que renueva la ilusión del hincha camino al Mundial 2026. Eso sí, para este partido no convocaron a Neymar, su máxima estrella, quien se recupera de una fuerte lesión.

Por su parte, la ‘Celeste’ cerró el ciclo de jugadores como Luis Suárez, Edinson Cavani y Fernando Muslera en Qatar 2022 y ahora busca voltear la página sumando a nuevos futbolistas en la selección. El nuevo proceso será liderado por Marcelo Broli, quien reemplazó a Diego Alonso tras el fracaso mundialista. El ahora técnico ‘charrúa’ tiene como objetivo inmediato renovar al equipo con jóvenes como Federico Valverde, Darwin Núñez y Facundo Pellistri, quienes son los llamados a liderar esta nueva etapa en su selección. La consigna es permitir el recambio generacional y potenciar a las nuevas figuras del equipo. En ese sentido, los amistosos contra Japón y Corea del Sur serán cruciales para marcar el inicio. Es más, los ‘charrúas’ enfrentaron al cuadro coreano en el Mundial y no pasaron del empate sin goles.

En tanto, el ‘Tricolor’ acaba de anunciar al español Félix Sánchez como su nuevo entrenador y reemplazante de Gustavo Alfaro, quien supo liderar un proceso exitoso que no pudo reafirmar en Qatar 2022. Pero lo que dejó Alfaro fue una base de futbolistas jóvenes consolidados que ya saben lo que es jugar un Mundial. Lo que el nuevo DT tiene que hacer es tomar eso, sostenerlo y potenciarlo en el tiempo, de manera que pueda armar una selección competitiva y candidata a llegar a la próxima cita mundialista sin problemas. Si bien todavía no ha hecho oficial su primera convocatoria, Sánchez confirmó que su base será el grupo que participó en la fase de grupos del mundial anterior; no obstante, el tiempo corre en contra, ya que Ecuador enfrentará a Australia por partida doble este mes.

Fecha Partido Estadio 24/03 Australia vs. Ecuador CommBank Stadium (Sidney) 24/03 Japón vs. Uruguay Estadio Nacional de Japón 25/03 Marruecos vs. Brasil Estadio de Tánger (Tánger) 28/03 Australia vs. Ecuador Estadio Docklands (Melbourne) 28/03 Corea del Sur vs. Uruguay Estadio Mundialista de Seúl

El baile de los que sobran

Al igual que Perú, las selecciones que no fueron al último mundial como Chile, Colombia, Paraguay, Bolivia y Venezuela también fijaron su objetivo en las próximas Eliminatorias. A raíz del aumento de cupos para Conmebol (6 directos y un repechaje) al Mundial 2026, el camino será más accesible; pero nada fácil. La ‘Roja’, por ejemplo, pactó solo un amistoso contra Paraguay, que le servirá a Eduardo Berizzo para sostener ese recambio generacional que atraviesa su equipo. Sin embargo, el argentino considera que no es posible llevar dicho proceso sin la presencia de Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, los cuatro veteranos que fueron convocados para medirse contra los ‘guaraníes’. Si bien ya no son los mismos de antes, este grupo de jugadores significa mucho para los se van sumando a la selección.

Por su parte, Colombia inició una nueva etapa con Néstor Lorenzo como su entrenador. El argentino tiene su primera experiencia dirigiendo a una selección; pero asumió el desafío de devolver al cuadro ‘cafetero’ a la élite mundialista en el 2026. De acuerdo a su convocatoria, la base de jugadores con mayor experiencia se mantiene. Allí figuran nombres como los de Radamel Falcao y James Rodríguez; sin embargo, intenta sumar a elementos como Johan Carbonero (Racing), Kevin Castaño (Águilas Doradas) y Nelson Palacio (Atlético Nacional) al colectivo. Eso sí, el DT prescindió esta vez de Juan Cuadrado, quien no atraviesa un buen presente en Juventus. Los rivales del cuadro colombiano serán Corea del Sur y Japón.

Finalmente, Paraguay, Bolivia y Venezuela quieren sacudirse de su historia reciente y dar pelea en las Eliminatorias. Los ‘guaraníes’ ya llevan tiempo trabajando bajo el mando de Guillermo Barros Schelotto y le han renovado la confianza para liderar el proceso al Mundial 2026. Algo similar ocurre con los ‘altiplánicos’, quienes depositan su fe en Gustavo Costas, el extécnico de Alianza Lima. En tanto, la ‘Vinotinto’ sufrió un ‘terremoto’ interno hace pocos días tras la renuncia de José Pékerman, quien era el encargado de liderar el proyecto 2026. Ahora, el argentino Fernando Batista asumió el cargo e intentará clasificar a los ‘llaneros’ a la primera Copa del Mundo de su historia. ¿Se podrá?

Fecha Partido Estadio 24/03 Uzbekistán vs. Bolivia King Abdulah Sports City (Yeda) 24/03 Arabia Saudita vs. Venezuela Estadio Príncipe Abdullah al-Faisal (Yeda) 24/03 Corea del Sur vs. Colombia Estadio Munsu (Ulsan) 27/03 Chile vs. Paraguay Estadio Monumental (Santiago) 28/03 Japón vs. Colombia Estadio Yodoko Sakura (Osaka) 28/03 Arabia Saudita vs. Bolivia Estadio Príncipe Abdullah al-Faisal (Yeda) 28/03 Uzbekistán vs. Venezuela King Abdulah Sports City (Yeda)

