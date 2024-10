El fútbol es un deporte que se puede jugar -y ganar- de muchas maneras. Existen técnicos que, en lugar de tener equipos altamente ofensivos, prefieren contar con escuadras ordenadas tácticamente. Es decir, armaron un once de atrás hacia adelante y así consiguieron trofeos. Y este es el caso del guía argentino Fabián Bustos (dos veces campeón de la LigaPro de Ecuador), quien repotenció la defensa de Universitario de Deportes y está muy cerca de lograr el objetivo: ser bicampeón del fútbol peruano en el Centenario de la institución crema. Su equipo es el que tiene menos derrotas y menos goles en contra en el campeonato, y está a solo cuatro jornadas de volver a celebrar en la Liga 1. ¿Cómo ha logrado tener la mejor defensa? ¿Cuántas veces pudieron hacerle daño? ¿Es el equipo menos batido de los últimos diez años en el Perú? Aquí todas las respuestas.

Se conocen de memoria

Jorge Fossati llegó en 2023 e implantó el esquema 3-5-2 en la ‘U’. Para construir un muro sólido, tuvo a los hombres necesarios: un portero seguro (José Carvallo), tres defensores fuertes (Matías Di Benedetto, Williams Riveros y Aldo Corzo), dos carrileros con mucho recorrido (Andy Polo y Nelson Cabanillas), un mediocampista defensivo o ancla (Rodrigo Ureña), y un todoterreno (Martín Pérez Guedes). El equipo merengue salió campeón el año pasado y para el 2024 hubo pocos cambios: Sebastián Britos por Carvallo y Portocarrero por Cabanillas. A su vez, Jairo Concha por Piero Quispe. Fabián Bustos mejoró el trabajo hecho por el uruguayo y, en estos momentos, Universitario tiene apenas 13 goles en contra en 30 partidos en Liga 1. Además, solo registra dos derrotas.

Tanto el arquero como los mediocampistas y carrileros hacen un buen trabajo, pero Di Benedetto, Riveros y Corzo son los responsables de que la ‘U’ tenga una muralla en su primera línea. Ha sido importante que se pierdan pocos partidos y jueguen juntos casi todo el 2024. Hasta ahora, los tres defensores fueron titulares y compartieron cancha en 25 encuentros en el campeonato local: 16 fueron en el Apertura y 9 en el Clausura. En este último certamen, el que se perdió más duelos fue Corzo, quien fue reemplazado en algunas ocasiones por Gustavo Dulanto. La sobrecarga de partidos también hizo que el entrenador realizara un par de variantes. Pero, en general, los tres que conforman la defensa titular son aguerridos, anticipan jugadas, salen bien desde su área y están en un gran momento a nivel físico.

“Decían que la ‘U’ no lucía como lo hizo en 2023, y eso era normal. Hemos ido mejorando y creciendo, ahora estamos más maduros. Me siento identificado con el equipo”, comentó Fabián Bustos en la previa del partido ante ADT en el Estadio Monumental de Ate. “Rotamos de acuerdo a lo que necesitamos para ganar el partido. A mí no me gusta adelantar las cosas, pero jugarán los que consideremos que estén mejor físicamente”, agregó el técnico argentino. Esto explica el motivo por el que pocas veces rotaron Di Benedetto, Riveros y Corzo: están repitiendo el trabajo hecho en 2023 debido a su gran rendimiento físico, su fuerza y su velocidad al momento de marcar.

Di Benedetto en un partido contra Unión Comercio. (Foto: Universitario)

¿Cómo les hicieron daño?

Universitario es, con diferencia, el equipo que menos goles recibió en la Liga 1 2024. Fueron trece anotaciones y dos de ellos de penal. El segundo mejor, que es su clásico rival, Alianza Lima, tiene 23 tantos en contra. Asimismo, el arco de la ‘U’ estuvo en cero en 19 compromisos. Es cierto que es el mejor defendiendo y que su muro parece inquebrantable; sin embargo, algunos clubes tuvieron la clave para abrir el candado. El equipo de Fabián Bustos sufrió goles -en Lima o en provincia- debido a las desatenciones de los futbolistas en las pelotas aéreas y a errores puntuales de algunos jugadores. Otros tantos fueron mérito del rival, que elaboró muy bien una jugada y el delantero terminó empujando el balón hacia la red.

Por ejemplo, en el 2-2 ante Garcilaso en el Apertura, el gol del empate cusqueño (1-1) llegó tras un centro al área, a la espalda de la defensa. Hubo un rebote en una pelota dividida y el balón le quedó servido a Pablo Erustes, quien rompió el invicto de Sebastián Britos con un leve remate. Esto solo era el inicio de diferentes goles que llegarían por la vía aérea. En el triunfo por 2-1 ante Alianza Lima en el Clausura, el tanto íntimo llegó tras un córner y un cabezazo de Andy Polo. Luego, en la caída por 1-0 ante Melgar, el gol se registró tras un centro al segundo palo de Tomas Martínez y un remate de cabeza de Leonel Galeano. En el 1-1 contra Huancayo pasó algo similar: desborde y centro de Carlos Ross, y cabezazo de Lucas Cano para vencer a Diego Romero. Y el último gol en contra que recibió la ‘U’, en el 1-1 con Cusco FC, se dio tras un centro pasado al segundo palo, un remate directo al cuerpo de Romero, y Juan Tévez anotó de cabeza tras el rebote.

Ahora, otro problema que tuvo Universitario en defensa fueron los errores de Williams Riveros. Se ganó el apodo de ‘Jerarquía’ por su impresionante 2023, pero en este año no ha podido igualar esa versión. Recordemos que en la goleada 4-1 sobre Sporting Cristal, el gol ‘rimense’ se dio luego de que Grimaldo le quitara el balón a Riveros y asistiera a Santiago González. Luego, en el 1-1 con Atlético Grau en Sullana, el tanto ‘albo’ se registró tras un mal despeje de cabeza de Williams, quien le dejó la pelota servida a Mauro Da Luz. Finalmente, en el triunfo por 3-1 a Garcilaso, la anotación cusqueña llegó tras un grave error del paraguayo en el área: se resbaló y no tuvo una buena comunicación con Diego Romero.

Números de Universitario en Liga 1 2024

Partidos jugados Partidos perdidos Goles en contra Diferencia de goles Arco en cero 30 2 13 +44 19 veces

Gol de cabeza de Melgar en el 1-0 en Arequipa. (Video: L1 MAX)

Así les fue a los últimos 10 campeones

Universitario de Deportes es el vigente campeón y está muy cerca de lograr el bicampeonato, en un año muy especial para el club y sus hinchas. Con sus 13 goles en contra, a falta de cuatro fechas para el final del Clausura, se está convirtiendo en uno de los equipos menos batidos a lo largo del campeonato en los últimos diez años. Ya ha superado, de largo, lo logrado en el año 2023: 23 goles recibidos, de los cuales fueron 14 en el Apertura, ocho en el Clausura, y uno en los play offs por el título nacional. Solo las cifras del Alianza Lima campeón en 2021 son similares: 17 goles en contra, de los cuales fueron seis en la Fase 1 y 11 en la Fase 2.

Luego, si revisamos las cifras de los otros ocho campeones nacionales, nos damos cuenta de que la mayoría de ellos recibió una gran cantidad de goles en el torneo local. Solo el Alianza Lima de 2022 (26 goles en contra) y el Melgar de 2015 (26 tantos recibidos) son los que se acercan a lo logrado por la ‘U’ en 2023 y el club blanquiazul en 2021. El que más tantos en contra recibió fue Sporting Cristal en el año 2016, con un total de 50, divididos en 11 en el Apertura, 27 en el Clausura, 10 en Liguilla y 2 en los play offs por el título. A continuación, los goles que recibieron los últimos diez ganadores del trofeo de Primera División.

Año Campeón Goles en contra Partidos 2023 Universitario 23 38 2022 Alianza Lima 26 38 2021 Alianza Lima 17 28 2020 Sporting Cristal 36 32 2019 Binacional 39 36 2018 Sporting Cristal 37 46 2017 Alianza Lima 41 44 2016 Sporting Cristal 50 48 2015 Melgar 26 36 2014 Sporting Cristal 42 33

¿A qué hora juegan Universitario y ADT?

Universitario enfrenta a ADT el sábado 19 de octubre en el Monumental de Ate. El inicio del encuentro está fijado para las 7:30 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. El encuentro será transmitido por la señal de GOLPERU, señal exclusiva que está disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataformas de Movistar TV App. Es un duelo clave para el equipo de Fabián Bustos, que es líder del Clausura y depende de sí mismo para ser bicampeón nacional.





