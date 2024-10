Paolo Guerrero se refirió a las críticas que viene recibiendo por su rendimiento desde que llegó a Alianza Lima. “Tú crees que yo le voy a prestar atención a gente que no ha jugado, que no tiene ni un título, no ha pisado un gramado y no ha hecho ni un gol”, dijo en declaraciones recogidas por Jax Latin Media.





Más información en breve...





¿Cuándo juega Alianza Lima contra UTC?

Siguiendo con la programación, UTC se enfrentará contra Alianza Lima el viernes 18 de octubre. El inicio del encuentro está fijado para las 3:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el juego comenzará a las 5:00 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 4:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:00 p.m.

¿En qué canales TV ver UTC vs. Alianza Lima?

Por la fecha 14, UTC y Alianza Lima será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por Depor.





TE PUEDE INTERESAR