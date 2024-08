El último domingo, Universitario de Deportes venció por 1-0 a UTC gracias a un golazo de Gabriel Costa en el tiempo de descuento. El campeón peruano sufrió mucho para quedarse con los tres puntos en el partido disputado en el estadio Nacional, que estuvo repleto de hinchas merengues. Luego de la victoria, el entrenador del conjunto crema, Fabián Bustos, destacó la entrega de los jugadores y, además, señaló que el arbitraje no hizo un buen trabajo, pues su equipo su generó muchas ocasiones de gol, pero hubo faltas que no les cobraron a su favor.

En primer lugar, resaltó el esfuerzo que hicieron los futbolistas para que el club pueda sumar nuevamente tres puntos en el Clausura 2024. “Me quedo con lo bueno, con que el equipo nunca bajó los brazos. Faltaron muchos chicos que no estaban y creo que lo ganaron por la forma de entrenar, de cuidarse, de competir, buscando de una forma y de otra. Agradecido por la entrega, la actitud del equipo y eso es lo que más me reconforta”, dijo en conferencia de prensa.

Luego, el entrenador de 55 años señaló que su equipo sí generó muchas situaciones para abrir el marcador; sin embargo, el árbitro no cobró faltas a favor de su equipo que sí eran y, además, se quejó de un penal no cobrado a Nelson Cabanillas. “No comparto la parte que no creamos situaciones. Creamos muchas, lo que pasa es que no te la dejan, no las cobran”, manifestó.

“El pase de Gustavo (Dulanto) a Cabanillas es perfecto. Ya saben lo que pasó. No podemos hablar porque cada vez que hablamos pasan estas cosas. No estuvimos finos, nos faltó precisión para los últimos 20 metros. Dominamos el juego ante un buen equipo. No estuvimos finos en el último cuarto de la cancha para dar el pase gol. Después de un pase espectacular de Gustavo y Cabanillas se va solo al gol, es clarísimo, no se va a revisar”, agregó el estratega.

Cabe mencionar que, sobre el final del encuentro, Rodrigo Ureña, quien salió lesionado del campo de juego a los 81′, tuvo un cruce de palabras con el técnico Carlos Ramacciotti y el juez decidió sacarle la tarjeta roja. Eso significa que el mediocampista chileno no podrá jugar el próximo encuentro ante Sport Huancayo en Junín. Se espera que en los próximos días se conozca más información sobre su lesión.

Fabián Bustos fue anunciado como DT de Universitario a finales de 2023 y la misión que tiene es salir campeón en el año del centenario crema. Ya logró el primer paso, que fue ganar el Apertura; sin embargo, todavía falta gran parte de la segunda mitad del campeonato y lo que busca es ganar el Clausura para ser campeón automáticamente, sin necesidad de disputar los play offs por el título nacional.

¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?

Universitario de Deportes volverá a tener actividad cuando visite a Sport Huancayo por la fecha 6 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el domingo 11 de agosto desde las 3:15 p.m., se disputará en el estadio Huancayo y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

El equipo crema es el vigente campeón del fútbol peruano. Está metido en la pelea por el título nacional de esta temporada y necesita dar un golpe de autoridad ganando de visita, por lo que está obligado a llevarse los tres puntos de Junín. En estos momentos, los merengues tienen 10 unidades y se ubican en el tercer puesto del Clausura, a dos puntos del líder Alianza Lima, que recibe el fin de semana a ADT.





