La situación de Fabián Bustos al mando de Millonarios ha llegado a un punto crítico. Tras el reciente empate frente a Alianza Petrolera, el conjunto ‘Embajador’ ha quedado matemáticamente fuera del grupo de los ocho mejores en la Liga BetPlay, un fracaso estrepitoso para una institución que, con la llegada de figuras como Radamel Falcao, aspiraba a pelear el título colombiano. La incapacidad de sostener resultados en el torneo local ha puesto al estratega argentino en el ojo de la tormenta, dejando su continuidad pendiendo de un hilo.

El panorama internacional tampoco ofrece el alivio esperado para el cuerpo técnico. Actualmente, Millonarios ocupa la tercera posición en su grupo de la Copa Sudamericana, lo que no garantiza la clasificación a los octavos de final de forma directa. Con el liderato lejano y la presión de sumar en sus próximos encuentros, el equipo se encuentra al borde de una eliminación prematura que sentenciaría definitivamente el ciclo de Bustos en Bogotá, agravando la crisis de resultados que arrastra el club.

Ante este escenario de inestabilidad, los rumores sobre su salida han cobrado una fuerza tremenda en las últimas horas. La directiva de Millonarios ya estaría evaluando la viabilidad de rescindir el contrato del técnico, según la prensa colombiana, considerando que los objetivos principales del semestre no se han cumplido. Este clima de despedida inminente ha generado una expectativa lógica en Universitario de Deportes, donde el nombre del entrenador sigue teniendo un valor importante.

El cuadro crema se encuentra en una búsqueda activa de un nuevo entrenador. Tras la salida oficial de Javier Rabanal, quien no logró colmar las expectativas de la administración crema, el club peruano necesita un perfil que conozca el medio y garantice resultados inmediatos. La vacante en el banco de la ‘U’ coincide temporalmente con la crisis de Bustos en Colombia, lo que ha disparado las alarmas sobre un posible retorno al equipo donde ya supo ser protagonista.

Para la dirigencia merengue, el nombre de Bustos resulta sumamente atractivo debido a su exitoso pasado reciente en la institución, donde logró el bicampeonato en 2024. Su conocimiento del plantel y del funcionamiento interno de Universitario lo posicionan como el candidato ideal para enderezar el rumbo del equipo en la Liga 1. El hecho de que su salida de Millonarios parezca ser solo cuestión de tiempo facilitaría las negociaciones, evitando el pago de cláusulas de rescisión complejas.

Finalmente, el camino parece despejado para que se concrete el reencuentro. Si Millonarios confirma el cese de funciones del argentino tras este fracaso deportivo, Bustos tendría vía libre para negociar su regreso a Ate. Para Universitario, recuperar al técnico que los llevó a la gloria sería un golpe de autoridad en el torneo local; para el entrenador, representaría la oportunidad de volver a un lugar donde es valorado y esperan que los lleve nuevamente al éxito.

Fabián Bustos quedó eliminado del fútbol colombiano. (Milonarios FC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última victoria por 4-1 sobre Juan Pablo II, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Coquimbo Unido, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el jueves 7 de mayo desde la 7:00 p.m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, Chile.

La transmisión del partido estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR