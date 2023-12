Este sábado, Universitario de Deportes hizo oficial la contratación de Fabián Bustos, quien dirigirá al club ‘crema’ en el año de su centenario. El argentino resaltó que llega al equipo “más ganador del Perú”.

“Buenas tardes a todos, primero agradecerle a Jean, Manuel y toda la directiva. He tenido la posibilidad de venir muchas veces a competir. Este reto es muy importante. Desde que hubo el primer contacto, las ganas siempre estuvieron, por lo grande que es el club, por la hinchada que tiene. Es el club más ganador del Perú. Tiene una gran hinchada”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa.

“Me sorprendió cómo esta Campo Mar, lo grande que es, cómo sigue creciendo. El Monumental y todas las instalaciones del club. Somos bendecidos. Por lo general se trae entrenadores cuando no funcionó el anterior, no es el caso porque Jorge Fossati hizo un gran año. Desde ya estoy muy contento de estar en esta institución, y voy a trabajar para ser parte de la historia del club. Tanto la dirigencia como los jugadores ya lo hemos hablado”, agregó.

