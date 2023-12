Esta semana comenzó la primera aventura de Piero Quispe en el extranjero y desde que se sumó a la pretemporada de Pumas UNAM viene trabajando para llenarle los ojos a Gustavo Lema, el director técnico que buscará explotar todo su potencial para luchar por ganar el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Así pues, el exvolante de Universitario de Deportes generó múltiples reacciones en las redes sociales luego de que se viralizara uno de sus primeros destellos de calidad en el fútbol mexicano.

Sucede que, durante uno de los ejercicios que realizó ayer, Quispe definió con mucha calidad en el reducido y expuso aquellas condiciones que sedujeron a los ‘Felinos’ para que lo contraten. Tal como lo demostró en más de una ocasión en la Liga 1 Betsson, aplicó su clásico enganche y definió a placer tras dejar en el camino a su marcador.

La pretemporada de Pumas UNAM comenzó el pasado 26 de diciembre y todavía quedan varios días para que el futbolista de 22 años continúe demostrando su destreza con el balón, lo cual podría ser determinante para que se gane un lugar en el equipo titular cuando comience la campaña de manera oficial. Gustavo Lema lo tiene bien referenciado y seguramente sabrá darle las oportunidades que merece.

Por otro lado, todo hace indicar que el reciente exabrupto entre los ‘Felinos’ y la ‘U’ quedó en el pasado. Recordemos que hace unos días el cuadro de Ate alegó que los mexicanos no habían enviado la documentación legal completa y presentaron a Quispe premeditadamente. Sin embargo, rápidamente tuvieron una respuesta y todo, al parecer, fue un malentendido.

En cuanto al debut oficial de Piero Quispe con Pumas UNAM, este podría darse el próximo domingo 14 de enero cuando reciban a Juárez en el estadio Olímpico Universitario, en el compromiso correspondiente por la primera jornada del Clausura 2024 de la Liga MX. Veremos cómo le va, pues este podría ser el primer paso para una linda historia en el balompié azteca.

¿Qué dijo Piero Quispe tras llegar a México?

En México hay mucha expectativa por ver jugar a Piero Quispe, pues llega a Pumas UNAM con el cartel de haber sido clave en la coronación de Universitario de Deportes en la Liga 1 Betsson 2024 y desde ya la hinchada espera verlo debutar en alguno de los amistosos de pretemporada que tendrá el club capitalino. El último martes 26 llegó a suelo mexicano y los medios de comunicación estuvieron atentos para capturar sus primeras palabras.

“Voy a trabajar duro para ganarme a la hinchada, pero eso solo se consigue trabajando. No porque vengo de Perú me van a querer, me van a tener que ver jugar y dar lo mejor de mí en cada entrenamiento, con mucho sacrificio y mucha fe”, sostuvo el volante, visiblemente entusiasmado por este nuevo reto profesional.

Asimismo, Quispe recordó que hay otros futbolistas nacionales en el balompié mexicano y seguramente lo ayudarán en su adaptación. “Hay varios jugadores de la Selección Peruana que están en la Liga de México, donde hay muchos buenos jugadores y siento que puedo encajar bien acá, pero deberé trabajar duro para poder ganarme un lugar en el equipo”, puntualizó.





