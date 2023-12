Universitario de Deportes continúa armando su plantel con el objetivo de pelear por el bicampeonato de la Liga 1 Betsson y coronarse en el año de su centenario. En ese sentido, ayer oficializaron a Diego Dorregaray como su nuevo centrodelantero, luego de llegar a nuestro país el último jueves. Sin embargo, previo al anuncio comenzaron a circular rumores sobre una posible lesión del argentino, lo cual generó muchas dudas sobre su contratación.

Así pues, Daniel Quinteros, agente de ‘Dorre’, conversó con el programa PBO Campeonísimo y sostuvo que su patrocinado está en óptimas condiciones, por lo que pasó los exámenes médicos de rigor sin ningún inconveniente. En esa línea, dejó en claro que el futbolista de 31 años no hubiera firmado su vínculo contractual sin antes recibir el visto bueno del área médica.

“Para nada es verdad (lo de la lesión). Salió algo en Twitter y es totalmente falso. La revisión médica fue ayer (jueves) y hoy (viernes) firmamos el contrato esta mañana con Universitario. Es algo ilógico que un jugador firme contrato si no pasa la prueba médica, cualquier tema de contrato esta supeditado a pasar la revisión médica en cualquier equipo del mundo”, manifestó.

Asimismo, Quinteros reveló que Dorregaray estuvo al tanto de las especulaciones sobre su estado físico y no le dio mucha importancia. “Le restó importancia, el médico dijo que hacia rato no veía a un jugador con la rodilla tan bien. Él nunca se perdió un partido por lesión. A mí lo que me hace ruido es que la gente quiere hacer daño, nosotros estamos tranquilos”, acotó.

Finalmente, Daniel Quinteros destacó las principales características de Diego y lo que le podría apostar a Universitario. “Es muy fuerte en el juego aéreo, va a todas, le gusta hacer goles. Va a estar a la altura, es un chico con mucha hambre de gloria y llegar en gran momento, la ‘U’ hace un año lo está siguiendo”, puntualizó.

Diego Dorregaray, el ‘9’ del centenario

Diego Dorregaray llega a Universitario después de haber disputado el curso 2022-23 con el Nea Salamis de la Primera División de Chipre, donde marcó un total de 16 goles en 36 compromisos disputados –contabilizando los partidos por la Liga y la Copa–. Ya que hasta hace poco estaba disputando dicho torneo con su ahora exclub, recién pudo tomar un avión para pisar suelo peruano y enrolarse en este nuevo reto para su carrera profesional.

En cuanto a sus características de juego, una de sus cualidades más destacadas es la precisión con la que cabecea, ya sea colgando la pelota frente al portero o con un disparo directo, desde cualquier punto del área chica. Por otro lado, cuando el trámite del encuentro lo requiere, es capaz de moverse por todo el frente de ataque para participar de las jugadas colectivas con el resto de sus compañeros.

Con el fichaje de Dorregaray, en Universitario todavía no han cerrado su mercado de pases, pues tras la partida de Piero Quispe a Pumas UNAM lo más seguro es que busquen a un futbolista que pueda suplir su ausencia dentro del plantel. Se vienen días claves en Ate, pues también Fabián Bustos será presentado este sábado y la gerencia deportiva, encabezada por Manuel Barreto, seguirá trabajando en las próximas incorporaciones.





