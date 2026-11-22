El entrenador argentino Fabián Bustos sufrió su primera derrota desde su regreso a Universitario de Deportes. Tras el 4-1 en la ‘Incontrastable’, reconoció los errores de su equipo y espera recuperar a varios futbolistas para las semifinales.

La derrota de Universitario de Deportes por 4-1 ante Sport Huancayo significó un duro golpe para el equipo de Fabián Bustos. Los cremas llegaban con la posibilidad de quedarse con el Torneo Clausura, pero terminaron sufriendo una goleada en la ‘Incontrastable’ que los dejó sin opciones de alcanzar ese objetivo. Después del encuentro, el entrenador argentino dio la cara en conferencia de prensa y explicó los motivos de la caída.

Bustos no buscó excusas por el resultado y reconoció que su equipo estuvo lejos de mostrar su mejor versión. El estratega destacó el rendimiento del rival y admitió que los errores defensivos terminaron siendo determinantes en el desarrollo del compromiso.

“Defendimos mal, el rival ganó bien. Cuando haces un mal partido es normal que no sumes. Tuvimos un montón de ausencias y no estuvimos a la altura, no salieron las cosas como queríamos”, manifestó el técnico de Universitario.

El entrenador también se refirió a la posibilidad de volver a enfrentar a Sport Huancayo el próximo domingo, en el inicio de una nueva etapa de la competencia. Bustos reconoció las virtudes del conjunto dirigido por el ‘Rojo Matador’, pero aseguró que Universitario buscará cambiar la imagen que dejó en este compromiso.

“Es un muy buen equipo, hoy no defendimos bien, no estuvimos bien en muchos pasajes. El próximo fin de semana es otra historia y buscaremos hacer un gran partido para empezar a acomodar la serie. El rival juega bien y es de cuidado”, agregó.

Fabián Bustos habló de los lesionados de Universitario

Otro de los temas que abordó el entrenador fue la situación de los futbolistas que no estuvieron disponibles para el encuentro ante Sport Huancayo. Bustos espera recuperar a la mayor cantidad de jugadores para las semifinales y brindó detalles sobre sus respectivas evoluciones.

“Lapadula se hizo la resonancia ayer, está bastante bien. Murrugarra cumplió su suspensión. Calca estamos tratando de recuperarlo, esperamos para la semifinal, César Inga igual. Buscamos recuperar la mayoría del equipo y levantarnos de este duro golpe”, señaló.

Asimismo, confirmó que Lisandro Alzugaray ya superó su lesión, aunque todavía necesitaba recuperar ritmo y condiciones físicas para competir. El argentino, según explicó Bustos, estará disponible para el compromiso del 29.

“Lisandro ya está bien. Se lesionó el día 4 de este mes. No estaba para jugar. Si hubiera estado para jugar al 100%, lo hubiera puesto, pero va a estar para el 29”, precisó.

De esta manera, Universitario de Deportes buscará dejar atrás la goleada sufrida en Huancayo y llegar con una plantilla más completa a sus próximos compromisos. Bustos tendrá la tarea de recuperar futbolistas y corregir los errores defensivos que quedaron expuestos ante el ‘Rojo Matador’.

TE PUEDE INTERESAR