Lo que parecía ser un partido tranquilo para Universitario de Deportes en el Estadio Campeones del 36, terminó siendo un dolor de cabeza para los planes de Fabián Bustos. En primera instancia porque su equipo comenzó ganando con un tanto de Alex Valera, pero un descuido defensivo provocó el empate de Atlético Grau, el cual se mantuvo hasta el pitazo final. Además, el estratega argentino no podrá contar con Horacio Calcaterra para el clásico frente a Alianza Lima, ya que este fue expulsado a los 96′ por una fuerte infracción sobre Rafael Guarderas.

“Qué casualidad que antes del clásico no expulsen a uno, ya sucedió en el anterior con la roja a Rodrigo (Ureña). Acá se ve una clara que (Horacio) Calcaterra rechaza a treinta centímetros, tendría que sacarse la pierna para no chocar. Anoche en un partido importante un jugador levanta la pierna a la altura del pecho del rival y no toca la pelota. Termina raspando desde la tetilla a la cintura del rival. Sacaron amarilla”.

