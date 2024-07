En una novela de no acabar, Paolo Guerrero busca rescindir su contrato con César Vallejo. El delantero manifestó su incomodidad en el cuadro ‘poeta’, pero desde Trujillo no ven factible su salida en términos económicos. Por esta razón, ambas partes comenzaron negociaciones para llegar a un acuerdo. Juan Manuel Vargas - ex futbolista y amigo del ‘Depredador’- se animó a comentar sobre esta problemática y dio su punto de vista sobre la actitud Richard Acuña (presidente de la institución).

“Hay muchos temas, dicen que habían hablado para que salga en banca, para que apoye al equipo, cómo es el tema, no se sabe”, dijo en un primer momento al programa ‘Playzon Sports’. Además, el ‘Loco’ agregó que no fue una buena idea, para Paolo Guerrero, salir en lista de convocados para el partido.

Por otro lado, habló sobre cómo ha ido manejando la situación Richard Acuña, presidente de César Vallejo: “Es muy inteligente para hacer ese tipo de jugadas, porque el que está quedando mal es Paolo. Aceptar estar en el campo, habiendo hablado que no va a entrar, él debió hacer, como experimentado que es, se debió quedar afuera”.

A su vez, Vargas agregó: “habrá dicho ‘ya profe acompaño, estoy ahí con los chicos’ y de ahí lo expone a nivel nacional porque ahora es comidilla de todos”. Cabe resaltar que, previo al partido ante Alianza Lima, Guerrero tuvo una primera reunión con el club.

Sin una decisión clara, el tema de Paolo Guerrero con el cuadro ‘poeta’ sigue siendo una incógnita. Si bien en el último duelo no salió entre los convocados, aún pertenece a la institución. La idea del ‘Depredador’ es desvincularse sin sumar minutos en el Torneo Clausura, así podría jugar en otro equipo peruano.

Desde César Vallejo fueron contundentes en su comunicado (el pasado 16 de julio): "Se le ha remitido las obligaciones correspondientes a fin de no vernos afectados con penalidades contractuales asumidas, dentro de ellas, con los auspiciadores que confían plenamente en este proyecto deportivo". En ese sentido, el futbolista tendría que pagar un monto para terminar el vínculo que rige hasta finales del presente año.





¿Qué pasará con Paolo Guerrero?

Por ahora, lo único que se sabe sobre el vínculo entre Paolo Guerrero y César Vallejo es que, tras los incidentes del sábado, el atacante fue comunicado sobre el monto que deberá pagar para rescindir su contrato de manera unilateral. Según el abogado argentino Marcelo Bee Sellares, la cifra “va en función de alguna de las siguientes variables: la inversión realizada para obtener los servicios, salario del jugador, plazo de patrocinadores, gastos efectuados e imagen”.

Paolo Guerrero llegó a Vallejo dentro de un clima de mucha incertidumbre, pues cuando en un principio parecía que su contratación estaba cerrada, la situación se dilató más de la cuenta al enfrascarse en un conflicto legal con el cuadro trujillano, buscando invalidar su fichaje asegurando que en Trujillo no iba a sentirse seguro. Finalmente él y el presidente de los ‘Poetas’, Richard Acuña, llegaron a un consenso y todo quedó en buenos términos. Hasta la fecha registra tres goles y una asistencia nuev partidos jugados, entre Liga 1 y Copa Sudamericana.

Lo cierto hasta el momento es que el ‘Depredador’ no jugará más con Vallejo –solo entrenará de manera separada del resto de sus compañeros–, no solo por lo ocurrido el último fin de semana en el Estadio Mansiche, sino también porque las relaciones con Guillermo Salas están completamente rotas.

En la conferencia de prensa pospartido, el director técnico fue claro al afirmar que solo contará con los jugadores que estén comprometidos con los objetivos del club. “Lo que conversamos prefiero mantenerlo en reserva y tocarlo con la directiva en su presencia. Quiero estar con los jugadores que están 100 % comprometidos con la institución”, enfatizó.





