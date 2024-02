Luego del empate sin goles ante UTC en la fecha 5 del Torneo Apertura, los cuestionamientos de un sector de los hinchas de Universitario de Deportes apuntaron nuevamente hacia Diego Dorregaray, quien no fue titular en esta ocasión, pero ingresó por Alex Valera y tuvo una ocasión para anotar. Si bien el argentino lleva dos goles en la Liga 1 Te Apuesto (ambos de penal), no ha podido convencer dentro del campo y se espera mucho más de él. En ese sentido, Fabián Bustos, técnico crema, salió al frente para referirse al presente futbolístico del atacante y respaldar a su jugador.

“Estamos generando situaciones para él, Varela, Olivares, el ‘Tunche’ Rivera. Esa es la forma. Considero que la campaña no depende de un jugador, sino del grupo, de lo sólido para defender, de lo atrevido para atacar, y esta parte nos esta faltando un poco”, expresó el DT. En la misma línea, reconoció que tienen margen por mejorar. “Soy consciente de que nos falta mejorar de mitad de cancha hacia adelante. No pasa solamente por la situación de un jugador. Necesitamos mejores triangulaciones, mejores asociaciones, llegar con más gente, darle mas situación de gol a lo ofensivo. No creo que sea solo de uno”, agregó.

Respecto al cambio de sistema, Bustos reiteró que no es ajeno a la posibilidad y que eso dependerá de las circunstancias de los rivales a los que enfrente. “Las situaciones del partido pasado hubo una posibilidad de que, a lo mejor, por un tema táctico, quedar con uno menos para recuperar y tener uno mas para crear. Tenemos que tomar riesgos para conseguir los triunfos”, comentó.

¿Qué dijo Bustos sobre Flores y Corzo?

En otro momento, el técnico de Universitario destacó la importancia de Edison Flores en su equipo y la versatilidad del jugador para adaptarse a cualquier posición que se requiera. Es más, no descartó que pueda utilizarlo en la volante y ya no como acompañante de Alex Valera. “Uno de sus mejores momentos fue con Gareca por izquierda, es un jugador polifuncional que tiene esa capacidad de trabajar en cualquier posición, también como interior. Es una posibilidad, dependemos mucho de lo que vemos en el día a día y de cómo estamos”, apuntó.

Asimismo, resaltó la experiencia de Aldo Corzo para manejar lo dicho por Carlos Ramacciotti, técnico de UTC, quien afirmó que el defensor condicionaba las decisiones de los árbitros de fútbol. “Ha mostrado una madurez importante para no entrar en esa situación incomoda. No soy quién para juzgar a nadie, pero sí me imagino que hay gente que está mirando esas situaciones. No es bueno, solamente eso. Felicitarlo a Aldo, porque nunca se enganchó, siempre estuvo maduro, enfocado en lo que tenemos que hacer en el campo de juego”, manifestó.

¿Qué dijo sobre Sport Huancayo y Paolo Guerrero?

Por otro lado, Bustos se refirió a Sport Huancayo, rival de Universitario por la jornada 6 del Torneo Apertura y a quien recibirán este sábado en el estadio Monumental. “Vamos a enfrentar a un gran equipo, que viene jugando bien, que viene haciendo las cosas bien y tiene una idea de juego. Tiene un entrenador que ya lleva bastante tiempo, con mucha experiencia. Ha cambiado un poco respecto al año pasado, pero será un partido lindo para los dos. Esperamos hacer lo mejor para conseguir la victoria”, dijo.

El DT crema tampoco fue ajeno a Paolo Guerrero, quien fue presentado este martes como nuevo refuerzo de César Vallejo y será uno de los rivales a los que enfrentará durante este año. “Es un gran goleador, ojalá que no contra nosotros. Es un jugador distinto, que tiene una carrera extraordinaria, tantos logros y tantos lugares donde ha jugado”, apuntó,

¿Qué se le viene a Universitario?

Luego de este empate sin goles ante UTC, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Sport Huancayo por la sexta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el sábado 2 de marzo desde las 8:30 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 de Movistar, además de su versión de streaming vía Movistar TV App.

Posteriormente, los ‘merengues’ tendrán una complicada visita de altura cuando viaje a Cusco para enfrentar a Deportivo Garcilaso por la fecha 7. Este encuentro está pactado para el viernes 8 de marzo desde las 8:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido en exclusiva para todo el territorio nacional por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play.

