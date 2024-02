Teniendo en cuenta todos los torneos a nivel global, Martín Cauteruccio no solo ha conseguido el mayor número de anotaciones, sino que también ostenta el mejor promedio goleador. Hasta el momento, ha registrado un promedio de 2.3 goles en los cinco compromisos disputados en la Liga 1 y el otro encuentro en la Copa Libertadores. Por otro lado, el inglés Brad Young del The New Saints Football Club en Gales se sitúa muy por debajo con 11 tantos en ocho encuentros. Cerrando el podio se encuentra el finlandés Joel Pohjanpalo del Venezia en Italia, con 9 goles en siete partidos de la Serie B.

Entre los 10 máximos artilleros del mundo, también destacan dos atacantes de renombre. En primer lugar, el neerlandés Luuk de Jong, quien el fin de semana pasado marcó un hat-trick que lo llevó a acumular 12 goles en el año con el PSV, obteniendo así un promedio de 1.2 goles por partido. Un poco más abajo en la lista se encuentra Kylian Mbappé, con 11 goles en 11 apariciones con el PSG, lo que le otorga una media de un gol por partido. Sin lugar a dudas, estos números están muy por debajo de lo que ‘Caute’ viene asegurando para los celestes.

Nombre País Promedio de gol Goles Club Martín Cauteruccio Uruguay 2.3 14 Sporting Cristal (Perú) Brad Young Inglaterra 1.37 11 The New Saints Football Club (Gales) Joel Pohjanpalo Finlandia 1.28 9 Venezia (Italia) Luuk de Jong Países Bajos 1.20 12 PSV Eindhoven (Países Bajos) Viktor Gyökeres Suecia 1 12 Sporting (Portugal) Kylian Mbappé Francia 1 11 PSG (Francia) Jonathan David Canadá 1 9 Lille (Francia) Akram Afif Qatar 1 9 Al-Sadd (Qatar) Dusan Vlahovic Serbia 1 9 Juventus (Italia)

Por encima de los engreído de Marcelo Bielsa

Si analizamos los principales nombres que Marcelo Bielsa ha considerado en el ataque durante su primera etapa con la selección de Uruguay, ya sea en amistosos o en las Eliminatorias 2026, podemos observar que Martín Cauteruccio sobresale con el mejor registro goleador del 2024. De hecho, él ha marcado el 88% de todas las anotaciones realizadas por los nueve delanteros convocados durante la era de Bielsa con la Celeste.

El jugador que más se le acerca en términos goleadores es Darwin Núñez, del Liverpool de Inglaterra, quien ha disputado más encuentros que ‘Caute’ (10), pero apenas ha podido marcar en cinco ocasiones. Esto se traduce en un promedio de 0.5 goles por partido, muy distante del impresionante 2.3 del delantero de Sporting Cristal. Un poco más atrás se encuentran Federico Viñas y Cristhian Stuaini, quienes han anotado cuatro veces en nueve apariciones, jugando para León de México y Girona de España, respectivamente.

Es importante destacar que la edad no es un factor determinante para que Bielsa pueda descartar a un jugador, como lo demuestran casos como los de Edison Cavani y Luis Suárez, quienes aún no han anotado en el 2024 y se encuentran en la misma categoría de edad que Cauteruccio. Además, es relevante mencionar que ‘El Pistolero’ fue su compañero en las divisiones inferiores de Nacional de Uruguay, lo que ha fortalecido su amistad a lo largo de los años. Por lo tanto, no sería descabellado considerar a Cauteruccio al menos en una lista de reservas del seleccionador, dado que actualmente es el uruguayo más eficiente en cuanto a goles se refiere, demostrando ser un jugador que marca la diferencia.

Nombre Club PJ Goles Martín Cauteruccio Sporting Cristal (Perú) 6 14 Darwin Núñez Liverpool (Inglaterra) 10 5 Federico Viñas León (México) 9 4 Cristhian Stuani Girona (España) 9 4 Luciano Rodríguez Liverpool (Uruguay) 3 2 Thiago Borbas RB Bragantino (Brasil) 11 1 Edinson Cavani Boca Juniors (Argentina) 5 0 Maximiliano Gómez Cadiz (España) 6 0 Matías Arezo Granada (España) 6 0 Luis Suárez Inter Miami (Estados Unidos) 0 0

¿Cauteruccio puede salvar a Cristal de la Libertadores?

Sporting Cristal enfrenta la necesidad de marcar al menos cinco goles y evitar cualquier gol en contra para llevar la serie al menos a la tanda de penales. En este contexto, Martín Cauteruccio surge como una garantía en ataque, asegurando al menos dos anotaciones por partido y siendo el responsable del 73% de los goles del equipo en esta temporada. Pero hay un dato aún más alentador: cada vez que ha jugado en Lima o en ciudades del llano como Trujillo, ha conseguido marcar tres goles. De hecho, su última actuación en el Estadio Nacional culminó con un hat-trick.

Sin embargo, en esta ocasión, el equipo dirigido por Enderson Moreira requerirá que el uruguayo supere su récord anterior de goles por partido, que es de tres. Hasta la fecha, Cauteruccio solo ha logrado marcar hat-tricks. Los tres conseguidos con Sporting Cristal se suman a los que logró con Cruz Azul y San Lorenzo. Incluso, con los mexicanos, anotó en una definición por la Copa de México. Sin embargo, en lo que respecta a la Copa Libertadores, nunca ha logrado más de un gol por cada 90 minutos. Por lo tanto, esta noche deberá mostrar su mejor versión como goleador de su carrera profesional.

Un dato relevante es que frente a Always Ready, Martín Cauterruccio tendrá la oportunidad de superar su mejor producción goleadora en una temporada, que fue de 15 anotaciones con Aldosivi en la temporada 2022 . Sin embargo, alcanzar ese número requirió de 29 encuentros. Es decir, ahora podría lograrlo con solo el 24% de los partidos que necesitó jugar para alcanzar esa marca anterior.

