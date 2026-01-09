A falta de algunas semanas para que ir el torneo peruano vuelva a tener su primer silbato inicial, la guerra entre los clubes y 1190 Sports parecería que aún no tuviera final. Pese a que, desde la empresa, se ha comunicado que la situación de los pagos va a encontrar una solución, las recientes declaraciones de Álvaro Barco, como representante de Universitario de Deportes, ha abierto otra discusión pero esta vez acusando también a la Federación Peruana de Fútbol, por haber puesto en jaque la economía de los equipos de la Liga 1. Frente a esto, dicha institución no se quedó callada y decidió responderle con duras palabras.

Durante el inicio de la pretemporada ‘crema‘, Campomar fue escenario del encuentro entre la prensa deportiva y uno de las caras principales de la dirigencia de la ‘U’. Álvaro Barco, que conoce de primera mano lo que significa manejar los derechos televisivos de la Liga 1, y que hoy desde otra posición buscó defender los intereses de los clubes.

“No vamos a ser cómplices de que hayan diferencias, porque eso es competencia desleal. No por el hecho de que después de estas declaraciones vengan a decirnos no, a ustedes sí le vamos a pagar. Hay una liga, vamos a aprovechar la liga, no vamos a volver a pasar por el tema de que en algún momento la federación nos quitó la asociación, nos quitó el campeonato”, respondió sobre los problemas con 1190 Sports.

Además de eso, también se mostró incómodo por cómo la Federación Peruana de Fútbol manejó dicha situación, argumentando que atentaron directamente con el desarrollo sostenible del torneo al firmar el contrato con dicha empresa y que, por esa razón “el campeonato es un cadáver, que está en UCI”. Asegurando que con la nueva organización, buscarían volver a posicionarlo de la mejor manera.

Frente a ello, la institución acusada decidió alzar su voz de protesta, en un intento de defenderse, lamentando que dichas declaraciones se hayan dado de parte de Barco, recordándole el cargo que tuvo como representante del Consorcio de Fútbol Perú, quienes hasta hace unos años atrás venían manejando el tema de los derechos televisivos de la Liga 1. Dando a entender que su postura, quizá no sea la más objetiva.

“La Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha tomado conocimiento de las declaraciones realizadas por el señor Álvaro Barco, ex representante del Consorcio Fútbol Perú y actual gerente del Club Universitario de Deportes, las cuales son inexactas y afectan la imagen del fútbol peruano”, se lee inicialmente en dicho comunicado.

La misma institución también recalcó que ha habido una “mejora” en la organización de los últimos años, asegurando también un incremento en los conceptos de naming right y de los patrocinios. “La descentralización de los derechos de televisión impulsó que los partidos puedan verse hoy por diferentes canales y operadoras, y no solo por una empresa, como ocurrió durante más de diez años sin darle mayor potencia al campeonato”, fue el dardo que lanzó en contra del Consorcio.

Asimismo, defendió su posición como ente rector que trató de trabajar en pos del beneficio del fútbol peruano, buscando una igualdad en la retribución por los derechos televisivos. Pero pidió también, y muy duramente, que Universitario de Deportes, como institución, se pronuncie para corregir las declaraciones de Álvaro Barco.

“Lamentamos que el señor Barco califique como “cadáver” al torneo que le ha permitido al club que hoy representa el haber sido campeón en los últimos tres años y haya recibido ingresos sin precedentes. Este tipo de declaraciones afectan a todo el fútbol peruano, menospreciando además la capacidad de quienes son los responsables de la sostenibilidad del campeonato", concluyó.

