El fútbol peruano enfrenta una nueva crisis institucional que pone en jaque el arranque de la temporada 2026 debido a serios problemas financieros. Los continuos retrasos en los pagos por derechos de televisión han generado un malestar profundo en los clubes de la Liga 1, quienes ya evalúan medidas drásticas. La controversia se centra en la empresa 1190 Sports, actual operadora de las transmisiones oficiales, la cual viene incumpliendo con los pagos de las deudas que ya se habían acordado en reuniones previas, pero también por la poca fortaleza que muestra la FPF frente a las constantes quejas de los clubes.

Según el periodista Daniel Rodríguez, la casa televisora ha excedido los 60 días de prórroga estipulados en los contratos vigentes. Esta falta de liquidez asfixia las economías de las instituciones, sobretodo los que dependen directamente de estos ingresos para pagar sus planillas y pretemporadas.

Ante esta situación crítica, se ha convocado a una reunión de emergencia para este martes por la mañana con todos los delegados correspondientes. En dicha cita, los representantes de los clubes de primera división analizarán las acciones legales y gremiales ante el incumplimiento contractual.

La posibilidad de suspender el inicio del campeonato ha dejado de ser un simple rumor para convertirse en una amenaza real y latente. Si en la reunión de este martes no se alcanza un compromiso de pago inmediato, el balón no rodaría en la fecha programada, que se estimaba sería para el 30 de enero.

La Federación Peruana de Fútbol también se encuentra bajo la lupa, al ser el ente que avaló y promovió el actual modelo de comercialización. Los clubes exigen una postura firme que llegue desde Videna para garantizar que los acuerdos se respeten sin más dilaciones.

Un síntoma claro de la parálisis administrativa es la falta de confirmación sobre el sorteo del fixture, inicialmente pactado para este 7 de enero. La ausencia de una comunicación oficial sobre el evento aviva los rumores de una postergación indefinida del certamen. Muchos clubes pequeños han manifestado que, de no recibir el dinero esta semana, no podrán cumplir con el pago de sus cuotas de afiliación.

Esto generaría un efecto dominó que afectaría incluso la organización de los partidos de la primera jornada. Por su parte, 1190 Sports no ha emitido un comunicado formal explicando los motivos técnicos o financieros detrás de estos retrasos prolongados, aumentando la tensión por la poca comunicación.

Melgar y el calvario que vive desde el 2023

Sin duda alguna, el equipo que más ha venido padeciendo esta falta de claridad en el compromiso de los pagos es Melgar, y que incluso se ha manifestado innumerables veces a través de su administrador, Ricardo Bettocchi. Para sorpresa de todos, 1190 Sports mantiene una deuda con el equipo arequipeño desde al año 2023.

“Es un tema complejo porque fuimos de los únicos clubes que al final nos quedamos solos. El modelo que se estaba presentando tenía un montón de falencias que se están viendo ahora. Lo dijimos en 2021 antes que pase absolutamente nada, porque el modelo peruano, con la piratería, no iba a funcionar”, contó en entrevista con Exitosa.

Para Bettocchi, el hecho de asumir el riesgo con la televisora llegó como una obligación desde la Federación Peruana de Fútbol. El administrador contó que la entidad llevó a este vínculo para la transmisión de sus partidos con la promesa de pago; sin embargo, no lo cumplieron desde el 2023.

“Somos los únicos a los que no les paga como club a los que no les pagan absolutamente nada. (...) No hemos recibido ningún pago por los derechos de televisión en los últimos dos años”, concluyó.

