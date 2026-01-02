Universitario de Deportes continúa moviéndose con cautela en el mercado de pases mientras afina los últimos detalles de su plantel para la temporada 2026. Tras asegurar algunas incorporaciones y concretar salidas importantes, en Ate saben que aún queda una pieza por resolver, especialmente en el mediocampo. En ese contexto, desde Argentina comenzó a sonar un nombre que rápidamente llamó la atención, no solo por lo futbolístico, sino también por el entorno que lo rodea. Se trata de una posible apuesta extranjera que ha generado comentarios y debate en redes sociales.

La ‘U’ busca reforzar una zona clave tras la salida de Rodrigo Ureña, un futbolista que dejó huella tanto por rendimiento como por liderazgo. Su partida obligó a la dirigencia crema a evaluar alternativas que puedan equilibrar el medio sector y aportar variantes ofensivas, sin romper la estructura del equipo que viene de ser tricampeón nacional.

En medio de ese análisis, apareció el nombre de Iván Tapia, mediocampista argentino de 27 años, actualmente sin club. El futbolista ha sido vinculado recientemente a Universitario como una de las opciones que maneja el área deportiva, en una búsqueda que apunta a cerrar el último refuerzo extranjero de cara al nuevo curso.

La información fue revelada por el periodista Wilmer Robles, quien dio cuenta del interés concreto desde Ate. “Universitario de Deportes está en búsqueda de un volante ofensivo. Hay un par de opciones, pero una es la del volante argentino Iván Tapia, de 27 años, por quien preguntaron condiciones”, señaló el comunicador, dejando en claro que, por ahora, se trata de una consulta formal.

Hijo del Chiqui Tapia jugaría en Universitario | Foto: IG

Iván Tapia se desempeña como volante ofensivo, aunque también puede jugar en posiciones más retrasadas del mediocampo. Formado en Barracas Central, tuvo un paso por San Lorenzo y acumuló varias temporadas en el propio Barracas, club en el que llegó a portar la cinta de capitán y sumar continuidad en la liga argentina.

Sin embargo, el nombre del futbolista no solo genera atención por su perfil dentro del campo. Tapia es hijo de Claudio “Chiqui” Tapia, actual presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), un detalle que ha despertado suspicacias y comentarios en torno a un posible fichaje, especialmente fuera del ámbito deportivo.

Desde el entorno crema, no obstante, el enfoque estaría puesto únicamente en lo futbolístico. El hecho de que el jugador se encuentre actualmente como agente libre facilitaría una eventual negociación, en caso la ‘U’ decida avanzar con mayor firmeza por esta alternativa.

Por ahora, no existe una oferta formal ni negociaciones avanzadas, pero el interés confirma que Universitario sigue evaluando opciones antes de cerrar su plantel. En los próximos días se definirá si Iván Tapia pasa de ser una consulta a convertirse en el último refuerzo extranjero del tricampeón peruano para el 2026.

Hijo del Chiqui Tapia jugaría en Universitario | Foto: AFP

TE PUEDE INTERESAR