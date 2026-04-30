Después de un triunfo que devolvió la ilusión, la polémica vuelve a ponerse en torno a Universitario de Deportes. Franco Velazco, administrador del club, decidió romper el silencio que mantuvo tras la salida de Jorge Fossati para responder a las constantes críticas del estratega uruguayo durante los últimos meses. Lo que inicialmente se manejó como una salida por diferencias en el proyecto deportivo, terminó convirtiéndose en una exposición pública de las altas pretensiones que habrían fracturado la negociación.

El administrados provisional, no se guardó nada y dejó claro que la política institucional del vigente tricampeón peruano no permitiría concesiones que pusieran en riesgo la estabilidad financiera del club, marcando una distancia definitiva con el técnico que alguna vez fue el máximo ídolo de la hinchada.

Además, señaló que a pesar de existir un acuerdo previo para manejar la salida de forma privada entre ellos, los constantes comentarios negativos de Fossati en medios extranjeros obligaron a la administración a dar una versión oficial. Para la dirigencia, el motivo real de la ruptura no fue táctico, sino una serie de solicitudes que desbordaban los lineamientos económicos del club para la temporada 2026.

Respecto al acuerdo de confidencialidad que supuestamente existía entre las partes, Velazco lamentó que el entrenador no respetara los términos pactados originalmente. “Acordamos manejar todo de manera privada solo entre las partes involucradas: Álvaro, Antonio, el área deportiva y yo. Sin embargo, en los últimos meses hemos recibido mensajes negativos de parte de él”, acotó el administrador.

Jorge Fossati. (Foto: Getty Images)

Lo último que dijo Jorge Fossati sobre Universitario fue lo siguiente: “Hay una administración nueva que empezó a mitad de año y han hecho algunos cambios con los que no coincidíamos y definió que quedáramos afuera de este proyecto”, expresó en un medio uruguayo después de ser anunciado como nuevo técnico de Liverpool.

La parte más explosiva de la conferencia fue cuando se revelaron las supuestas exigencias que Fossati puso sobre la mesa para renovar su vínculo en Ate. “No podemos aceptar que un profesional exija el doble de sueldo, autos de alta gama, asientos de primera clase o injerencia en decisiones comerciales y de marketing”, detalló Velazco sobre los motivos de la no renovación.

Para la administración liderada por Franco Velazco, aceptar tales requerimientos hubiera significado vulnerar la jerarquía y la política interna de la institución. “Nuestra política institucional está por encima de cualquier persona. Por esa razón no se renovó el vínculo”, añadió .

Hacia el final de su intervención, Velazco lanzó un ultimátum al estratega uruguayo para evitar que la imagen del club siga siendo dañada en el exterior. “Si el profesor continúa dejando mal parada a la institución, me corresponde hacer esta aclaración. Espero que él no hable más, porque de seguir así esto no terminará nunca”, advirtió.

Fossati fue oficializado por su nuevo equipo y mandó dardo a administrador crema (Foto: @PolideportivoUY)

¿Hubo acercamiento con Ricardo Gareca?

Franco Velazco también abordó la posibilidad de que Ricardo Gareca asuma como entrenador de Universitario de Deportes tras la salida de Javier Rabanal. El directivo descartó el regreso del técnico argentino, al señalar que su perfil no se ajusta a los criterios que busca la institución.

“Se realizó la evaluación y estaba presente el profesor Ricardo Gareca, perodentro de ese proceso se decidió no continuar ni realizar ningún acercamiento con él, ya que no se encontraba dentro de lo que estábamos buscando. Esto lo aclaro para descartar cualquier especulación y evitar que se sigan mencionando nombres de profesionales importantes, con los que, de nuestra parte, no ha habido ninguna intención de contacto“, sentenció.

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