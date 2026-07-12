Hernán Barcos tuvo un estreno soñado con la camiseta de Sporting Cristal al marcar en el empate 1-1 frente a Bentín Tacna Heroica por los octavos de final de la Copa de la Liga 2026. Sin embargo, más allá de su primer gol como celeste, el delantero argentino prefirió hacer una autocrítica del rendimiento colectivo y aseguró que el equipo todavía está lejos de mostrar la versión que pretende Roberto Mosquera.

El experimentado atacante destacó la clasificación a los cuartos de final, aunque reconoció que el funcionamiento aún debe mejorar. “Estoy feliz por la victoria y por la clasificación. En el juego tenemos que seguir creciendo; es el primer partido que jugamos todos juntos, nos estamos conociendo y trabajando muy bien”, comentó tras el compromiso.

Barcos también valoró haber marcado en su debut oficial con la camiseta rimense. El ‘Pirata’ aseguró que comenzar su etapa en Sporting Cristal con un gol representa una motivación extra, aunque remarcó que el resultado colectivo siempre estará por encima de cualquier logro personal. “Siempre es bueno hacer goles y que sea la carta de bienvenida, pero lo más importante es que el equipo gane”, sostuvo.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando fue consultado por Roberto Mosquera y el trabajo que viene realizando desde su llegada al club. El atacante no dudó en elogiar al entrenador y explicó cuál ha sido el principal mensaje que ha recibido durante estas primeras semanas bajo sus órdenes.

“Lo que pide es sacrificio, que juguemos, que seamos inteligentes, que hagamos las cosas simples y que Cristal vuelva a tener el fútbol que siempre tuvo; esa identidad que siempre lo caracterizó, que no la perdamos y que vayamos siempre en busca de eso”, reveló Barcos sobre las indicaciones del estratega celeste.

El delantero también destacó el ambiente que encontró en La Florida desde su incorporación. Según explicó, el grupo viene trabajando intensamente para llegar en las mejores condiciones al inicio del Torneo Clausura y considera que, con el paso de los partidos, el equipo irá mostrando una versión mucho más sólida dentro del campo.

Finalmente, Barcos dejó claro que el plantel tiene un objetivo definido para la segunda parte de la temporada. El atacante afirmó que Sporting Cristal no piensa conformarse con una buena campaña y que la meta del grupo es volver a pelear por lo más alto del fútbol peruano. “Vamos a ir a buscar el campeonato. Es la única meta y el único pensamiento que tenemos”, sentenció el goleador argentino.

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