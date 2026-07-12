Williams Riveros salió al frente para responder a las declaraciones realizadas por el representante de Miguel Silveira en los últimos días. El defensor de Universitario fue consultado sobre el tema y negó tajantemente la versión difundida, asegurando que todo lo que se dijo carece de fundamento. “El que crea eso es un tonto”, expresó el zaguero crema al referirse a la polémica.

Asimismo, el futbolista explicó que durante un partido pueden producirse roces propios de la intensidad con la que se disputa cada balón, pero remarcó que nunca existió una situación fuera de los límites deportivos. En ese sentido, afirmó que no tiene ningún problema personal con Miguel Silveira y que todo quedó dentro de la cancha una vez finalizado el encuentro.

Las declaraciones de Riveros llegaron luego de que el representante del atacante uruguayo cuestionara públicamente el comportamiento del defensor crema. Sin embargo, el paraguayo evitó entrar en una confrontación directa y prefirió restarle importancia al tema, reiterando que no hay nada más que agregar sobre ese episodio.

Dejando de lado la controversia, el central también habló sobre el presente futbolístico de Universitario, que viene de dejar escapar puntos importantes en el Torneo Clausura. Riveros reconoció que el equipo no ha mostrado la misma solidez que lo caracterizó durante la primera parte del año, aunque confía en que esa situación cambiará en las próximas fechas.

"Trataremos de recuperar lo que éramos“, señaló el defensor, quien considera que el grupo tiene la capacidad para reencontrarse con su mejor versión y volver a competir al nivel que lo llevó a ser uno de los equipos más regulares del campeonato.

Riveros también destacó el compromiso del plantel y aseguró que existe autocrítica dentro del vestuario para corregir los errores que se han presentado en los últimos encuentros. El paraguayo sostuvo que Universitario mantiene intacto el objetivo de pelear por el Torneo Clausura y que todos están enfocados en revertir este momento.

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