Universitario de Deportes atraviesa días de contrastes muy marcados en la interna. Por un lado, la euforia por la obtención del histórico tricampeonato de la Liga 1 sigue latente en la hinchada y el plantel, consolidando una hegemonía absoluta en el fútbol nacional y cerrando el 2025 de la mejor manera. Sin embargo, por otro lado, existe una nube de incertidumbre que preocupa a la administración y a los fanáticos: la continuidad de Jorge Fossati en el banquillo para la próxima temporada no está garantizada.

En medio de este escenario de dudas sobre el futuro del comando técnico, uno de los referentes del equipo, Horacio Calcaterra, ha sorprendido con declaraciones que revalorizan el pasado reciente del club. El volante nacionalizado peruano ofreció una entrevista al medio ‘Dsports’ donde, lejos de centrarse únicamente en el éxito actual, se tomó un momento para recordar el ciclo de Carlos Compagnucci.

El estratega argentino, quien dirigió a la ‘U’ entre 2022 y principios de 2023, se fue por la puerta falsa debido a los resultados adversos, pero dejó una huella distinta en el mediocampista, quien no dudó en elogiar su trabajo y metodología pese a que la historia no tuvo un final feliz en cuanto a títulos.

Carlos Compagnucci solo dirió cuatro partidos oficiales a Universitario en 2023. (Foto: Universitario)

Carlos Compagnucci tuvo un paso complejo por Ate que muchos hinchas prefieren olvidar. Llegó en la temporada 2022 con la misión de estabilizar al equipo, pero su ciclo se vio interrumpido abruptamente a mediados del 2023. La falta de resultados positivos y la presión mediática terminaron por desgastar la relación, derivando en su salida anticipada para dar paso, eventualmente, a la era Fossati que hoy celebra el club.

Pese a ese desenlace abrupto, Calcaterra rompió una lanza por su compatriota y exentrenador. Al ser consultado sobre cómo se vivió internamente esa desvinculación, el mediocampista sorprendió al calificarlo como uno de los técnicos que más enseñanzas le ha dejado en su carrera. Sus palabras resaltan el valor del trabajo diario y la planificación, aspectos que a veces quedan invisibles ante los marcadores finales de los partidos.

El referente ‘crema’ fue claro al analizar el rendimiento de aquel equipo, defendiendo el juego por encima de la tabla. “Sí, bueno primero creo que con Carlos el equipo para mí andaba bien, no se dieron los resultados pero creo que era un equipo”, señaló Calcaterra en DSports.

Horacio Calcaterra. (Foto: Universitario)

La declaración más potente y personal llegó cuando expresó su deseo de haber continuado ese proceso por más tiempo. “A mí me hubiese gustado personalmente, me hubiese gustado tenerlo un tiempo más porque es un técnico que me ha dejado cosas, trabajos”, confesó el volante.

Calcaterra también reflexionó con empatía sobre las razones de la caída de ese ciclo, atribuyéndolo a un desgaste mental acumulado en el entrenador. “Yo creo que él sí se quedó sin fuerza pero también porque él venía del año anterior y que las cosas a lo mejor se quedó tiempo antes sin poder competir por el título”, analizó, tratando de explicar el contexto difícil que vivió el DT.

Otro factor que el jugador destacó fue la mala fortuna de cara al arco y la fragilidad defensiva en momentos claves, algo que escapaba de las manos del técnico. “Yo lo que vi en ese momento es que también ligamos poco porque llegábamos mucho pero también nos lastimaban cada vez que nos llegaban”, explicó, describiendo la frustración de un equipo que generaba ocasiones pero no las convertía.

Estas declaraciones llaman la atención por el momento particular en que se dan. Mientras el universo ‘crema’ está en vilo esperando la decisión final de Jorge Fossati sobre si se queda para el 2026 o escucha otras ofertas, que uno de los líderes hable tan bien de un extécnico resalta la importancia que el plantel le da a la metodología de trabajo, más allá de los nombres propios.

