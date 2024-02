Jairo Concha disputó su primer clásico con camiseta de Universitario de Deportes y sumó un nuevo triunfo en su historial, ya que anteriormente había jugado siete duelos de esta índole, pero defendiendo los colores de Alianza Lima –con tres victorias, dos empates y dos derrotas–. El balance terminó siendo positivo en general, pese a que Fabián Bustos decidió sacarlo en la etapa complementaria para propiciar el ingreso de Martín Pérez Guedes.

Si bien no lució como en otros partidos, ‘Jairoco’ participó en el gol de la ‘U’ y fue clave para que su equipo rompiera líneas en un momento oportuno, dándole profundidad al ataque que derivó en el gol de Andy Polo. Eso sí, la tarjeta amarilla que recibió a los 21′ lo condicionó y por eso Bustos apeló a sustituirlo para evitar que se fuera expulsado.

Tras el pitazo final, el volante formado en la Universidad San Martín conversó con los medios de comunicación en zona mixta y analizó cómo se dio el trámite del encuentro en el Estadio Nacional. “La amarilla fue importante para que me saque del partido. El ‘profe’ decidió cuidar al equipo. En el primer tiempo habíamos encontrado espacios. Fui exjugador del club. Estoy tranquilo porque todos los compañeros me respaldaron”, manifestó.

En esa misma línea, Concha habló sobre su pasado en Alianza Lima y lo que significó para él tener a la hinchada en contra, la misma que hace no mucho coreaba sus nombres en La Victoria. “Yo no me sentí dubitativo la verdad, pero bueno, no escuchaba a la hinchada, cuando uno juega se enfoca en el partido así que nada que ver”, agregó.

En cuanto al desarrollo del partido, el mediocampista, de 24 años, se quedó conforme con lo que mostraron a pesar de que al final Alianza Lima casi lo empatan, y valoró el respaldo de sus compañeros en todo momento. Asimismo, reconoció que todavía no se comprende del todo con Christofer Gonzales, pero que con el correr de los partidos encontrarán la tónica perfecta para rendir al 100 %.

“Fue un partido tranquilo, sabía que me enfrentaba a mi exequipo pero eso no tiene nada que ver, creo que ahora tengo que estar en Universitario y tengo que dar lo mejor para mi club. Lo hemos hecho bien, pero se puede hacer mejor, aún tenemos que entendernos mejor con ‘Cancha”, pero esperemos que con el pasar de los partidos se dé”, acotó.

Finalmente, Jairo Concha valoró la intensidad que tuvieron para ganar las segundas jugadas y a partir de ahí hacerse fuertes en el mediocampo, especialmente durante los pasajes en donde Alianza Lima tuvo muchas dudas en la creación. Además, apuntó al duro duelo que sostendrán con Melgar la próxima semana en el Estadio Monumental.

“Si bien Alianza tuvo el balón, nosotros lo complicamos con las contras, ganamos los segundos balones y creo que eso fue importante para llevarnos el triunfo. Sabemos que estamos punteros, pero no tenemos que desistir, de hecho el campeonato es largo ahora, nos toca un rival igual de complicado que Alianza así que ya tenemos que preparar el partido desde el lunes”, puntualizó.

Jairo Concha suma una asitencia con Universitario. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)





¿Qué se le viene a Universitario?

Luego de vencer a Alianza Lima por 1-0, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Melgar por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el sábado 17 de febrero desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 de Movistar, además de su versión de streaming a través de Movistar TV App.

Posteriormente, los dirigidos por Fabián Bustos tendrán una complicada vista Cajabamba para enfrentar a UTC por la fecha 5. Este encuentro está programado para el sábado 24 de febrero desde las 3:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara y será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming vía Liga 1 Play.





