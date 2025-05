Toda derrota de duele, pero es de valientes reconocer cuando el rival te superó. Esa es la sensación que tienen en Universitario de Deportes, luego de perder 2-0 ante Cusco FC en el Garcilaso de la Vega, Y si bien el resultado significa perder el invicto en el Torneo Apertura 2025 y, a la vez, despuntarse en lo más alto de la tabla de posiciones (sus rivales directos no sumaron más que un punto), existe optimismo por quedarse con el primer certamen del año, como lo expresa Jairo Vélez.

El volante de Universitario conversó brevemente con los medios de comunicación tras el partido en el Cusco y se refirió al rendimiento del equipo. Vélez es consciente de que no tuvieron su mejor presentación, pero no hay excusas para lamentarse sobre el hecho. Eso sí, reconoce que están en la obligación de ganar en cualquier escenario.

Cusco FC derrotó 2-0 a Universitario.

"Como dice el profesor Fossati, nosotros no tenemos excusas. Nosotros tenemos que ganar y hoy no se nos dio. Es lamentable, porque vinimos a buscar los tres puntos y no lo conseguimos”, expresó Vélez, quien fue titular en el once comandado por Jorge Fossati y fue cambiado en el complemento.

El futbolista ecuatoriano también aseguró que, pese a la derrota, mantienen intactas sus opciones de quedarse con el Torneo Apertura. “Seguimos con la misma intención, con el mismo objetivo. Este partido no define nada todavía. No nos llevamos los tres puntos que era lo que queríamos, pero seguimos enfocados en lo nuestro y terminar de la mejor manera”, manifestó.

Pese al resultado, Universitario se mantiene como líder del Torneo Apertura con 23 puntos y tiene un partido pendiente ante Atlético Grau. Si lo gana, estirará a seis puntos su diferencia con Deportivo Garcilaso, que es su principal escolta y está a tres unidades de los cremas.

Error de Murrugarra y doblete de Facundo Callejo para Cusco FC vs. Universitario. (Video: L1 MAX)

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Luego de perder por 1-0 ante Cusco FC, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Independiente del Valle, por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el jueves 8 de mayo, a partir de las 9:00 de la noche (hora peruana) y se disputará en el Estadio Monumental de Lima.

En cuanto a la transmisión, esta quedará a cargo de ESPN para toda América Latina, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DirecTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que puedes seguirlo en Depor.

