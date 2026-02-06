Antes de que rodara el balón en una nueva jornada del Apertura, un reconocimiento dorado llegó a las manos del hombre que hoy comanda los destinos de Universitario. Javier Rabanal fue coronado oficialmente como el Mejor Director Técnico de la Liga Pro 2025, una distinción que valida sus credenciales internacionales justo cuando inicia su camino en el fútbol peruano. El estratega español se alzó con el premio gracias a su espectacular campaña al mando de Independiente del Valle, donde no solo levantó el trofeo de campeón, sino que se ganó la votación de los protagonistas del fútbol norteño.

El merecido homenaje se hizo efectivo en la previa del cotejo contra Cusco FC, sumando un ingrediente de prestigio al banquillo merengue. El técnico recibió el galardón que lo acredita como el monarca de la estrategia en el país vecino, luciendo un título personal que respalda la decisión de la administración crema de confiarle el proyecto del centenario.

El argumento para esta elección fue indiscutible: Rabanal llevó a los ‘Rayados’ del Valle a la cima absoluta de la primera división ecuatoriana la temporada pasada. Su propuesta táctica y el manejo de grupo fueron determinantes para dominar una liga altamente competitiva, superando a rivales históricos con autoridad y buen fútbol.

Javier Rabanal llegó procedente de Independiente del Valle de Ecuador.

El mérito es doble porque la elección no fue a dedo, sino el resultado de un consenso generalizado en el medio. Tras una exhaustiva votación donde participaron diversos actores del campeonato, el español quedó en lo más alto del podio, superando a otros entrenadores de renombre que también pelearon el título hasta el final.

Lejos de guardarse el crédito para sí mismo, el técnico mostró su gratitud a través de un emotivo mensaje público. “Muy orgulloso de haber sido reconocido con este galardón que otorga la Liga Pro a través de una votación entre todos los estamentos del fútbol ecuatoriano”, expresó Rabanal.

El estratega enfatizó que este premio individual es, en realidad, el reflejo de un funcionamiento colectivo perfecto. “Este premio se hace extensible a todo mi cuerpo técnico, así como a Independiente del Valle”, añadió, reconociendo que su éxito fue producto de un engranaje donde todas las piezas funcionaron bajo su batuta.

Con la ambición intacta, cerró su agradecimiento con una frase que ilusiona a los hinchas de Universitario: “Gracias... ¡y vamos a por más!”. Rabanal dejó claro que no vive del pasado y que su objetivo ahora es replicar esa gloria en la Liga 1 Te Apuesto 2026, buscando imponer su estilo ganador en Ate.

Javier Rabanal. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de ganar por 2-0 frente a ADT, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cusco FC, por la jornada 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Dicho compromiso está programado para el sábado 06 de febrero desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

