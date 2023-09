Universitario de Deportes ya no tiene margen de error en el Torneo Clausura 2023 de la Liga 1. No ha podido ganar en las últimas tres fechas -dos empates y una derrota-, y en caso de no sumar este fin de semana (ante Deportivo Municipal), se complica su la lucha por el título nacional. En ese contexto, en Ate decidieron subir a una de sus ‘joyas’ al primer equipo. Se trata de Jean Carlo Olivares, de 20 años, quien fue goleador del equipo de reserva. El delantero firmó contrato con la ‘U’ hasta 2024 y ya está entrenando con el plantel dirigido por Jorge Fossati.

Mediante un comunicado, la institución merengue señaló que es el primer contrato profesional del joven. “Jean Carlo, de 20 años, llegó a Universitario el 2023, procedente de la Universidad San Martín, y en muy poco tiempo se ganó la titularidad en el equipo de reserva, liderado por el técnico Jorge Araujo. Con la ‘U’, Olivares inició jugando de volante interior; pero actualmente se desempeña como delantero por su olfato goleador”, apuntó.

El atacante anotó -hasta el momento- un total de 11 goles en 15 partidos disputados en el actual Torneo de Promoción y Reservas, siendo el máximo goleador de su equipo. El delantero marcó un triplete ante Atlético Grau y un tanto en los cotejos ante César Vallejo, Cusco FC, UTC, Cienciano, Cantolao, Unión Comercio, Carlos Mannucci y ADT.

Cabe destacar que no solo puede jugar como ‘9′, sino también como mediapunta. Tiene mucha versatilidad en el área y, lo más importante, siempre está presente para anotar. “Olivares vivió toda su vida en Estados Unidos, pero es hincha de Universitario desde pequeño, gracias a las enseñanzas de su papá, Juan Manuel, quien vistió los colores crema y guinda los años 1995 y 1996″, agregó Universitario.

En los últimos años, el cuadro crema ha promovido al primer equipo a diferentes jugadores de las divisiones menores. Entre ellos salieron los destacados Edison Flores y Piero Quispe, quienes fueron convocados a la Selección Peruana y vienen brillando en la Liga 1 Betsson. Los aficionados están contentos con la decisión y ya piden minutos para Jean Carlo Olivares en los próximos partidos.

Jean Carlo Olivares firmó su primer contrato profesional con Universitario. (Foto: Universitario)





¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Universitario de Deportes volverá a jugar por la Liga 1 Betsson este domingo 10 de septiembre, cuando enfrente a Deportivo Municipal en el estadio Monumental. El encuentro está programado para iniciar desde las 7:00 de la noche (horario en Perú y Colombia). La ‘U’ (22 puntos) busca recuperar la cima del Torneo Clausura 2023, que actualmente ocupa Sporting Cristal (24 puntos).





