Universitario de Deportes tiene trazado un proyecto deportivo y, claro, administrativo, el cual planean ejecutar a mediano y largo plazo (en el campo, las cosas están saliendo: pelean en el Torneo Apertura, son líderes en la Copa Sudamericana y registran 12 partidos invicto). De acuerdo con las declaraciones del administrador del club, Jean Ferrari, este plan tiene como principal objetivo potenciar a la institución merengue, sin dejar de lado las responsabilidades económicas pendientes. En ese sentido, el directivo admitió que la ayuda de los hinchas ha sido crucial, pues hoy pueden considerar los ingresos por taquilla dentro de su esquema de flujo. Es decir, la ‘U’ brilla en el terreno de juego y en las graderías.

“Hemos ajustado piezas para que el proyecto que tenemos en Universitario sea sostenible en el tiempo, porque no se quiere la formación de una estructura que solo dure un año. Las columnas que se han establecido (marketing-comercial, corporativa, administrativa-financiera y deportiva) deben sostener este sistema para que el proyecto perdure”, indicó Jean Ferrari en diálogo con Nativa.

La idea de tener un proyecto sostenible en la institución, explicó, también servirá para ver los temas económicos pendientes. “Se tiene planeado pagar la deuda concursal y dejar al club saneado, como está especificado en un plan de viabilidad que fue presentado la semana pasada, cuando se tuvo la presentación del informe frente a la SUNAT, y ellos ya tendrán que hacer la evaluación correspondiente”, aclaró.

Incluso, agregó que “a partir de allí, con las observaciones levantadas, se tendrá un plan aprobado para empezar con los pagos, principalmente, de la deuda concursal, que es a lo que apuntamos. Sobre la deuda corriente, hemos pasado de 68 millones a aproximadamente 50 millones, en poco más de un año”. Esto último, como el propio Ferraro admitió, se logró gracias a todos los hinchas que van al estadio.

“La gente es crucial, porque antes, dentro del flujo, no se tenía considerado el ingreso por taquilla, o al menos sus variables no eran las de ahora. En un documento que encontré había una solicitud de aforo del año 2017, que la hizo Carlos Moreno, donde se solicitaba solo para 15 mil personas. Con ello se tenía un promedio de ingresos que no te daba para poder considerarlo dentro de tu flujo”, contó Ferrari.

En ese sentido, detalló que “dentro de las alternativas de ingresos, el porcentaje de ingreso por taquilla ha superado el ingreso mensual por derechos de televisión. Hoy tenemos el porcentaje por taquilla, le sigue por derechos de TV y muy cerca los sponsors, cuando antes este último no pasada del 15 % o 5 %”.





