Universitario de Deportes registró su primera derrota en la ‘era de Jorge Fossati’, tras 12 partidos invictos (cuatro por Copa Sudamericana) y el golpe es duro porque de alguna manera se alejan del objetivo: alcanzar el Torneo Apertura. El verdugo fue Alianza Atlético, equipo que se impuso por 3-1 en el Campeones del 36 en Sullana. Si bien el ‘Vendaval’ volvió a ser fuerte en el horno de Sullana, hubo situaciones adicionales que -para los cremas- determinaron el rumbo del partido; por ejemplo, las expulsiones de Nelson Cabanillas, Aldo Corzo y Rodrigo Ureña. ¿Qué dijo Jean Ferrari al respecto?

El administrador del club fue tajante al referirse a lo ocurrido en el último partido de los ‘cremas’, por la fecha 2 del Torneo Apertura. “Tengo casi 30 años en el fútbol y es la primera vez que veo que expulsen a un jugador por hacer el gesto de aplaudir (en el caso de Nelson Cabanillas). Eso definitivamente te genera suspicacia de cómo ya se presentaba el partido”, dijo el directivo a su arribo a Lima.

Asimismo, precisó que “no puede ser que por la patada a Ureña primero le saquen amarilla y luego le muestre la roja; no nos cobraron un penal, cuando estuvimos con dos menos; expulsa a Corzo y no al otro muchacho (Piero Serra); la entrada contra Bolívar y que luego desencadena el gol de ellos (el tanto de José Manzaneda). Fueron varias situaciones que nos dejan muy preocupados de lo que viene sucediendo con los árbitros en el fútbol peruano”.

Debido a lo ocurrido en Sullana, Jean Ferrari manifestó que “hemos mandando un documento a Conar con copia a la FPF y Liga, solicitando que desde ahora tengamos ternas extranjeras”. Las expulsiones de Nelson Cabanillas y Aldo Corzo se dieron sobre el final del primer tiempo; mientras que Rodrigo Ureña miró la roja a los 59′.

Otro punto que el administrador de Universitario señaló: “Hoy estamos dispuestos a dejar de pagar algunas cosas, para poder cubrir este tema. Estamos peleando el campeonato y por la forma cómo se dieron las cosas, nos genera suspicacia. Nos cansamos de mandar cartas y hacer comunicados porque no hacen nada”.

Finalmente, comentó sobre la implementación del VAR en la Liga 1. “No creo que el VAR sea una solución inmediata, porque finalmente quiénes son los que van a manejarlo, esta es una rueda. [...] Acá no nos estamos quejando contra un árbitro, sino estamos diciendo que no estamos conformes con el trabajos de todos. Tras lo sucedido en Sullana, ha quedado demostrado que la única manera para que nos ganen, es expulsándonos jugadores”, sentenció.





