RENATO SOLÍS (SPORTING CRISTAL)

En 2022 casi no tuvo acción porque sufrió una lesión que lo alejó de la etapa decisiva del campeonato. Alternaba con Alejandro Duarte, quien terminó siendo el titular. Renato Solís (25 años) volvió a cuadrarse en el arco tras la lesión que sufrió Duarte en la presentación de Sporting Cristal frente a Tolima a inicios de temporada. Se especuló sobre la posibilidad de traer un arquero extranjero, pero Tiago Nunes confió en Solís para afrontar la Liga 1 y la Fase 2 de Libertadores. A nivel internacional ha tenido buenas actuaciones, especialmente aquel juego ante Huracán en Buenos Aires, donde tuvo siete atajadas . Ya en la fase de grupos, ante el poderoso Fluminense, Solís no pudo evitar la derrota, pero sí la goleada. Ante el ‘Flu’ tuvo 10 atajadas, siendo el juego donde Cristal fue sometido más por un rival.

Pese a que Alejandro Duarte ya está recuperado, la regularidad y madurez que adquirió Solís en este tramo lo consolida en el arco cervecero. Hasta el momento no ha sido considerado por Juan Reynoso en la selección, aunque sí estuvo en el proceso de Ricardo Gareca: en 2020 fue tercer arquero en los partidos eliminatorios frente a Argentina y Chile .

ARQUERO EDAD EQUIPO PARTIDOS GOLES PROM. GOLES INVICTO PENALES ATAJADAS PROM. ATAJADAS RENATO SOLÍS 25 CRISTAL 17 -18 1.06 6 0 66 3.9 POR PARTIDO

JOSÉ CARVALLO (UNIVERSITARIO DE DEPORTES)

Actualmente es el arquero más experimentado y continuidad en el fútbol peruano. Casi siempre fue considerado por Ricardo Gareca en su proceso y disputaba con Carlos Cáceda por ser la primera alternativa para Pedro Gallese. En Universitario de Deportes, pese a haber perdido la capitanía, es titular fijo para Jorge Fossati. José Carvallo, con 37 años, viene mostrando regularidad tanto a nivel local como internacional. Solo se perdió dos partidos en la temporada y fue porque justamente había sido convocado por Juan Reynoso para los amistosos frente a Alemania y Marruecos, donde finalmente no tendría minutos .

Con el ‘Cabezón’ ya tuvo la oportunidad de jugar. Fue en un amistoso ante El Salvador, en 2022. La bicolor goleó 4-1 y Carvallo solo pudo ser vulnerado gracias a un penal para los centroamericanos. Su mejor partido en lo que va de la temporada fue a nivel local. La ‘U’ venció a Deportivo Municipal en un choque clave por el Torneo Apertura y ‘San José’ tuvo hasta siete atajadas que tenían destino de gol. Su regularidad nos hace pensar que seguramente tendrá un espacio en la siguiente convocatoria, que será para los amistosos FIFA de junio frente a Corea del Sur y Japón.

ARQUERO EDAD EQUIPO PARTIDOS GOLES PROM. GOLES INVICTO PENALES ATAJADAS PROM. ATAJADAS JOSÉ CARVALLO 37 UNIVERSITARIO 15 -10 0.67 8 1 53 3.5 POR PARTIDO

CARLOS GRADOS (CÉSAR VALLEJO)

Nació en Sporting Cristal, pero hoy es titular en César Vallejo, equipo donde goza de continuidad y viene mostrando regularidad. Carlos Grados, de 27 años, fue uno de los gestores de la clasificación ‘poeta’ a la Copa Sudamericana que viene disputando en esta temporada. A finales de 2022 su nombre sonó para reforzar a Universitario de Deportes, pero finalmente decidió quedarse en Trujillo, ya que su objetivo es seguir sumando partidos y así tener la chance de llegar a la selección nacional.

ARQUERO EDAD EQUIPO PARTIDOS GOLES PROM. GOLES INVICTO PENALES ATAJADAS PROM. ATAJADAS CARLOS GRADOS 27 VALLEJO 15 -19 1.27 4 0 58 3.9 POR PARTIDO

MANUEL HEREDIA (CARLOS A. MANNUCCI)

La ‘Pantera’ viene siendo uno de los arqueros más regulares de la Liga 1. Pese a jugar en un equipo no poderoso como Carlos A. Mannucci, su promedio de gol es más que aceptable. Además, es un especialista en los penales: leva 24 penales atajados en su carrera . Ante Alianza Lima, su último partido, no tuvo su mejor actuación y fue responsable del segundo gol blanquiazul. Un partido no hace una campaña y Manuel Heredia, de 37 años, lo sabe muy bien.

Su mejor partido en 2023 fue aquel en donde el ‘Tricolor’ hizo historia tras vencer a Deportivo Garcilaso en Cusco. Heredia no solo contuvo hasta once disparos en la altura cusqueña, sino también le atajó un penal al ecuatoriano Joao Rojas. En cuanto a su aventura en la selección nacional, solo fue considerado una vez y fue en 2009 con José ‘Chemo’ del Solar como técnico . Ahí la ‘Pantera’ disputó su único partido con la bicolor, en una derrota ante Paraguay (1-0 en amistoso jugado en Matute). Nunca fue considerado por Ricardo Gareca y, hasta el momento, tampoco con Juan Reynoso.

ARQUERO EDAD EQUIPO PARTIDOS GOLES PROM. GOLES INVICTO PENALES ATAJADAS PROM. ATAJADAS MANUEL HEREDIA 37 MANNUCCI 12 11 0.92 6 2 60 5 POR PARTIDO

PATRICK ZUBCZUK (UTC)

Es otro de los arqueros que decidió dejar un equipo grande para tener continuidad. Patrick Zubczuk, con 28 años, hoy es arquero titular indiscutible en UTC de Cajamarca. Debutó en Universitario de Deportes, equipo donde su padre Juan Carlos fue campeón y querido por los hinchas cremas. También estuvo en César Vallejo y la última temporada atajó en Cienciano, aunque rotaba el puesto con Miguel Vargas. Su mejor partido, hasta la fecha, fue en Cusco en el empate frente a Deportivo Garcilaso: ahí tuvo 11 atajadas. Su meta es llegar a la selección, donde hasta el momento no ha tenido la oportunidad de ser convocado.

ARQUERO EDAD EQUIPO PARTIDOS GOLES PROM. GOLES INVICTO PENALES ATAJADAS PROM. ATAJADAS PATRICK ZUBCZUK 28 UTC 12 -11 0.92 4 0 57 4.8 POR PARTIDO

CARLOS CÁCEDA (MELGAR)

En su mejor momento llegó a ser el segundo arquero de la selección peruana. En 2017 tuvo la responsabilidad de reemplazar a un lesionado Pedro Gallese en dos partidos clave de la bicolor: Bolivia en Lima y Ecuador en Quito. Carlos Cáceda, hoy con 31 años, estuvo a la altura de las circunstancias y colaboró para que Perú sume los seis puntos y se meta en la pelea directa por clasificar al Mundial 2018. Desde ese momento fue el reemplazo inmediato del ‘Pulpo’ para Ricardo Gareca y, como era de esperarse, estuvo en la lista final para Rusia, junto a José Carvallo .

Hoy su presente no es el mejor que digamos. Y coincide con el bajo nivel e irregularidad que ha mostrado Melgar en lo que va de la temporada. Totalmente distinto a ese equipo que fue capaz de llegar a semifinales de la Sudamericana 2022 y pelear el título nacional con Alianza Lima. Sin embargo, ha sido considerado por Juan Reynoso durante su proceso. Incluso fue titular en el amistoso que la bicolor se impuso a Bolivia en Arequipa.

ARQUERO EDAD EQUIPO PARTIDOS GOLES PROM. GOLES INVICTO PENALES ATAJADAS PROM. ATAJADAS CARLOS CÁCEDA 31 MELGAR 11 -15 1.36 2 0 42 3.8 POR PARTIDO

ÁNGELO CAMPOS (ALIANZA LIMA)

El popular ‘Tex Tex’ arrancó la temporada como alternativa de Franco Saravia. Fue decisión de Guillermo Salas y estuvo los cinco primeros partidos oficiales en el banco de suplentes. Recibió la oportunidad en Bernal, ante Atlético Grau, y no la desaprovechó. Pese a que ese día no entregó su arco en cero, tuvo hasta tres atajadas memorables, incluyendo un penal que le atajó al argentino Neri Bandiera.

Ángelo Campos, de 30 años, fue campeón nacional y decisivo con Alianza Lima en 2021 y 2022. Eso lo llevó a ser considerado por Ricardo Gareca en la recta final de las Eliminatorias para Qatar 2022, incluyendo el Repechaje ante Australia . Pese a que todavía no pudo debutar, fue un premio para el excelente momento que venía atravesando. En la actualidad también ha mostrado un nivel superlativo, sobretodo en la Copa Libertadores, donde ha sido clave en el empate ante Paranaense, el triunfo sobre Libertad en Asunción y ante Mineiro, donde no pudo evitar la derrota, pero contuvo hasta 9 disparos, entre ellos un penal a Hulk.

ARQUERO EDAD EQUIPO PARTIDOS GOLES PROM. GOLES INVICTO PENALES ATAJADAS PROM. ATAJADAS ÁNGELO CAMPOS 30 ALIANZA LIMA 7 4 0.57 4 2 34 4.9 POR PARTIDO

¿Qué arqueros han sido considerados por Juan Reynoso en la selección?

Desde el 3 de agosto de 2022, día que Juan Reynoso fue presentado como nuevo técnico de la selección peruana, ha podido dirigir a la bicolor en seis partidos. Pedro Gallese y José Carvallo estuvieron en las tres convocatorias y se perfilan como fijos para los amistosos de junio, mientras que Carlos Cáceda y Alejandro Duarte fueron parte de dos. También hay que precisar que Ángel Zamudio (26 años) y Franco Saravia (23 años) fueron considerados para unos microciclos gestados por el ‘Cabezón’. ¿Te parece que Ángelo Campos merece una oportunidad? ¿Habrá alguna sorpresa?

