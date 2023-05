Gianluca Lapadula es tendencia en el ascenso italiano. El ‘9′ peruano ha sido decisivo para el repunte de Cagliari en la Serie A y tiene asegurado, por lo menos, los Playoff que marcarán su retorno o no a la máxima categoría del ‘país de la bota’. El que menos piensa que, por sus números sobresalientes, ‘Lapagol’ potencialmente debe volver a jugar en Primera la temporada entrante. Sus 20 goles lo ponen en la cima de tabla de artilleros de la Serie B, de los cuales 13 han sido este año. Además, es el segundo futbolista más influyente del torneo, si le sumamos sus 4 asistencias. Solo lo supera el finlandés Joel Pohjanpalo, con 18 goles y 7 asistencias. Estamos frente a la mejor versión de Gianluca Lapadula desde que aceptó jugar por la selección nacional, allá por 2020. Con 100% de continuidad, confianza y decisivo de cara al arco rival. Si las Eliminatorias arrancaran en estos días sería titular indiscutible. Él y diez más y no es una exageración. Es el futbolista peruano con mejores números en lo que va de 2023. ¿Cómo no ilusionarnos, entonces, con nuestra carta de gol en un momento ‘dulce’ de su carrera? Con 33 años e intacto físicamente, buscará su revancha tras perder la chance de jugar su primer Mundial en Qatar 2022.

Todos esperamos que nuestro ‘9′ siga en racha, logre el ascenso y sea protagonista en un nivel superior. Sin embargo, esta gran noticia viene con una no tan buena. Los otros delanteros peruanos no pasan precisamente su mejor versión en lo que va de la temporada. Hoy, sin exagerar y siendo fríos, Lapadula está muy por encima del resto de atacantes. Y eso termina siendo preocupante y alarmante. Porque otra vez volveremos a depender del ‘9′ goleador al que le tendremos que prender velitas y rezar para que no se lesione ni resfríe.

¿Por qué otra vez? Esto ya viene de años atrás. Desde los noventa cuando nos aferrábamos a la figura de Flavio Maestri en aquella selección de Juan Carlos Oblitas. Luego con Claudio Pizarro, el mejor futbolista peruano de la historia a nivel de clubes. ‘Pizza’ se cansaba de hacer goles en Europa y llegaba como nuestra esperanza, pero cuando las cosas no funcionaban, tampoco había recambio atrás. En los últimos tiempos emergió la figura de Paolo Guerrero, quien hasta la fecha es el máximo artillero de la selección peruana, con 39 conquistas. Hasta ahora recordamos cómo nos aferrábamos a que la FIFA le levante el castigo para que pueda disputar el Mundial de Rusia 2018. Cuando el ‘Depredador’ no estaba, se tuvo que improvisar a Jefferson Farfán como ‘9′. Ahora tal parece que la historia se repetirá con el buen Gianluca.

Nuestras alternativas tienen realidades diferentes. Paolo Guerrero, con 39 años, muestra une versión mejorada en Racing Club. La complicada lesión que lo marginó de las canchas varios meses le quitaron espacio en la selección y, desde el juego con Chile en 2021, no ha vuelto a enfundarse la bicolor. Varios cuestionan un posible regreso con el argumento de que ya cumplió su ciclo. Raúl Ruidíaz es símbolo de la MLS y de su equipo Seattle Sounders. Sin embargo, con la selección tiene una deuda pendiente: no anota un gol desde 2018, desde aquel amistoso frente a Islandia. La ‘Pulga’, que tiene la confianza de Juan Reynoso, carga con una mochila pesada y no se la podrá quitar hasta que rompa esa mala racha. Santiago Ormeño, mientras siga inactivo en México, sus posibilidades de retornar a la selección se reducen a cero.

La mejor carta de la Liga 1 es Alex Valera. El delantero de Universitario de Deportes marca la diferencia en el fútbol local, pese a que ha tenido algunos inconvenientes por suspensiones. Sin embargo, ha tenido oportunidad de anotar en el Apertura como en la Sudamericana. Cuando ha jugado en la selección ha sabido responder en amistosos, pero de manera oficial todavía sigue en deuda. Percy Liza regresará a Cristal tras un desafortunado paso por el fútbol portugués. Así que hoy toda esperanza ofensiva se reduce a lo que pueda hacer Lapadula. En estos tiempos de cambios de clima y donde la gente suele enfermarse de gripe, el hincha peruano sufrirá de ‘Lapalitis’ hasta que los demás exploten. Toca esperar y soñar despiertos.

