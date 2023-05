Ferrari responde a críticas y defiende a la ‘U’ de Fossati: “Muchos son resultadistas”

La sensación que dejó Universitario de Deportes cuando enfrentó a Goiás de Brasil, en el Estadio ‘Da Serrinha’, el último martes, por la cuarta jornada del grupo ‘G’ de la Copa Sudamericana, fue de un equipo que se plantó bien en la cancha, y que si pisaba con mayor frecuencia el área rival pudo traerse un punto o hasta ganar el partido de visita. Por más que, el VAR les anuló dos anotaciones (Martín Pérez y Matías Di Benedetto) por posición adelantada, y recibieron un gol de otro partido, el equipo que mando al ruedo el técnico uruguayo Jorge Fossati terminó sometiendo a los brasileños.

Jean Ferrari, administrador crema, destacó pese a la derrota el trabajo de los futbolistas y del comando técnico, en Brasil. “Este equipo de muchachos aguerridos y de un cuerpo técnico inteligente está en condiciones de pelearle a cualquiera y en cualquier lugar. Fue a pelear y sometió a un equipo brasileño. Lamentablemente hay muchos que acá son resultadistas”, declaró el directivo a Depor.

Pidió unión de clubes

En otro momento, el directivo de Universitario se refirió al abuso de autoridad que usó la policía de Brasil en contra de los jugadores merengues en la boca del túnel tras la trifulca con los futbolistas de Goiás. “Tenemos que protegernos para que no pase lo mismo que en Brasil”, indicó Jean Ferrari. Razón no le falta, ya que ayer fue la ‘U’, mañana es Alianza y pasado Cristal u otro equipo que representa al fútbol peruano a nivel internacional, y como lo aseguró ayer: “no tenemos peso dirigencial en la Conmebol”, verdad que duele.

Sociedad del gol

Con el chip puesto en el Torneo Apertura, el plantel crema retomó sus prácticas ayer desde las cuatro de la tarde en Campo Mar. Con cinco puntos de diferencia que le lleva el líder Alianza Lima, y tres finales del año por jugarse (UTC, Cusco FC y Sport Huancayo), lo inmediato para el equipo de Jorge Fossati son los cajamarquinos de ‘Panchi’ Pizarro este domingo a las 3:30 de la tarde en el ‘Héroes de San Ramón’.

Partido donde no hay margen de error para los cremas, pues solo vale ganar para aferrarse al milagro del traspié de los íntimos, quienes el mismo domingo pero a las 8:30 de la noche reciben en Matute al Deportivo Binacional.

Tiemblan por posibles sanciones

Por otro lado, la trifulca entre los jugadores de Universitario y Goiás, en la boca del túnel del Estadio ‘Da Serrinha’, en Brasil, provocada por una burla del volante argentino Julián Palacios, y posterior abuso de autoridad de la policía en contra de los cremas traerá sanciones drásticas.

Si bien la ‘U’ denunció lo sucedido, la Conmebol abrirá un proceso disciplinario contra los protagonistas. Según el artículo 11 del primer capítulo del código disciplinario, “las Asociaciones Miembro, los clubes y sus jugadores, los oficiales de partido y demás miembros deberán actuar con respeto y estricta observancia a los principios de lealtad, integridad y deportividad”.

Si bien restan dos últimas ensayos para que, el ‘Flaco’ arme su oncena, hay gran chances que continúe apostando por su dupla goleadora: Alex Valera y Emanuel Herrera, que no estuvo encendida en Brasil, pero esperan que repita la tarde del pasado viernes ante la César Vallejo.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR