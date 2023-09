Mientras el plantel sigue enfocado en la lucha por el Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson, este viernes Universitario de Deportes recibió una inesperada noticia que involucra a su administrador, Jean Ferrari. Sucede que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD- FPF) lo sancionó con ocho fechas de suspensión por los comentarios que hizo sobre la actuación del árbitro Augusto Menéndez, en la derrota ‘crema’ ante Alianza Atlético (3-1) por el Apertura. Así pues, el directivo hizo sus descargos a través de sus redes sociales.

Recordemos que en aquel encuentro disputado en Sullana, el citado réferi expulsó a Aldo Corzo, Nelson Cabanillas y Rodrigo Ureña en Universitario, y a Aldair Perleche en el ‘Vendaval’. A raíz de este suceso, Jean Ferrari mostró su disconformidad con el trabajo del colegiado con algunos comentarios durante el partido, los mimos que fueron evaluados por la CD-FFP.

“A la ‘U’ la seguiré defendiendo a muerte. Sale la resolución después de cuatro meses. Un árbitro que fue sancionado en ese partido en mención, ¿cómo podría tener credibilidad? Apelaré, de todas maneras. Al camarín no bajo, como siempre nos vemos en la tribuna gente ‘crema’”, escribió.

Además de las ocho fechas de suspensión, el directivo deberá pagar dos unidades impositivas tributarias (UIT) por haber incurrido en los supuestos de ofensa al honor y amenaza contra Augusto Menéndez. Tal como lo establece del Reglamento Único de Justicia de la FPF, Ferrari no podrá acompañar al plantel de Universitario en lo que resta del Torneo Clausura, teniendo que permanecer lejos del campo de juego hasta que finalice su sanción.

Luego de aquel polémico compromiso en el estadio Campeones del 36 jugado el pasado 14 de mayo, el administrador de la institución estudiantil habló con los medios de comunicación sobre lo sucedido. “No puede ser que por la patada a Ureña primero le saquen amarilla y luego le muestre la roja, no nos cobraron un penal cuando estuvimos con dos menos, expulsa a Corzo y no al otro muchacho, la entrada contra Bolívar y que luego desencadena el gol de ellos. Fueron varias situaciones que nos dejan muy preocupados de lo que viene sucediendo con los árbitros en el fútbol peruano”, dijo en aquel entonces.





¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último empate por 2-2 ante Atlético Grau en Bernal, Universitario de Deportes volverá a jugar la próxima semana cuando reciba a Deportivo Municipal por la décima segunda jornada del Torneo Clausura 2023. Dicho encuentro está programado para el domingo 10 de septiembre desde las 6:00 p.m., se disputará en el estadio Monumental y será transmitido en exclusiva por Liga 1 MAX.





