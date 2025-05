El último domingo en el Estadio Monumental, Universitaria de Deportes no pudo recuperarse en la Liga 1 Te Apuesto y cayó por 2-0 a manos de Juan Pablo II College. El conjunto norteño se plantó bien en el Estadio Nacional e hizo un partido inteligente para justificar su victoria, teniendo Cristhian Tizón como su principal figura al anotar un doblete.

Sin embargo, más allá de las claves que determinaron este resultado, un hecho llamó la atención en los minutos finales del encuentro. Sucede que Jorge Fossati, en un intercambio de palabras con el volante Christian Flores, hizo un polémico gesto con su mano. Mucho se especuló sobre esto, pero finalmente el propio futbolista de Juan Pablo II aclaró la situación.

Todo cuando el árbitro Micke Palomino expulsó a Santiago Escutary, preparador físico de Universitario. En respuesta, Fossati se enfrascó en un intercambio de palabras con Flores, de donde derivó ese gesto que generó muchos comentarios, pues se creía que había sido para el colegiado principal.

“Fossati estaba diciendo que así no se juega, que no me haga ‘el vivo’ y todo, pero yo solo me río y le mando un beso. Fue por el partido, no fue ninguna falta de respeto. (Sobre el gesto) Eso me sorprendió. No entendí el mensaje, pero preferí no responder”, manifestó el popular ‘Ojitos’ en una entrevista con El Comercio.

Jorge Fossati tiene contrato con Universitario hasta final de temporada. (Foto: Getty Images)

Asimismo, el mediocampista de 24 años no dejó pasar el cruce que tuvo con Jean Ferrari, administrador de la ‘U’. “Ferrari se comportó muy mal. Pensó que yo le había faltado el respeto. Habló feo, pero fue porque perdieron. Yo sé respetar, pero la gente de la ‘U’ me faltó el respeto, pensaron que fingí cuando me cayó el balón”, agregó.

Por último, se refirió a la reacción de Escutary, quien le lanzó el balón delante del árbitro. “Me lanza el balón directamente. Yo jamás me comporto de esa manera. Nunca quise generar una falta de respeto. Pero bueno, esto es fútbol. Ahora toca disfrutar con la familia y pensar en lo que viene”, puntualizó.

Universitario tiene que voltear rápidamente la página, pues con esta derrota el Torneo Apertura se apretó más que nunca y no pueden perderle el paso al resto de los equipos. Eso no es todo, ya que además de la obligación de vencer a Sporting Cristal, luego tienen que planificar lo que será su visita a River Plate en Buenos Aires, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Juan Pablo II College hizo un partido muy inteligente en el Estadio Nacional. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de caer por 2-0 a manos de Juan Pablo II College, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Sporting Cristal, en el duelo correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para este jueves 22 de mayo desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU, señal disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

