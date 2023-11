Universitario de Deportes fue claro dominador de la final de ida de la Liga 1 Betsson, pero no pudo doblegar a Alianza Lima debido a su ineficacia en la zona ofensiva. Generó ocasiones de peligro; sin embargo, solo anotó un gol por la vía del penal (Alex Valera fue el autor). Y cuando parecía que se quedaba con el triunfo, Gabriel Costa anotó en el tiempo de descuento y permitió que los íntimos se lleven un punto importante del Monumental. Tras el pitazo final, el entrenador Jorge Fossati se refirió a la igualdad y aseguró que irán con todo a buscar la victoria en la vuelta.

En primer lugar, el estratega uruguayo se mostró sorprendido por el resultado final, pues su equipo fue superior en gran tramo del partido. Además, el cuadro de La Victoria apenas tuvo un par de remates en los 90 minutos. “No tengo otra forma de explicar el partido que decir que el fútbol tiene estas cosas. Por eso uno como tiene cierta experiencia nunca prometo resultados, siempre prometo que vamos a dar el máximo”, comentó al respecto.

“Es muy difícil que se pueda dar un partido con tanta diferencia y lo digo con el máximo respeto al rival porque, sinceramente, no se me ocurre qué tendría que corregir para el miércoles en el punto de vista futbolístico”, agregó en la conferencia de prensa. “Durante mis años de experiencia he visto muchas cosas. Me comprometo que siempre daremos lo máximo y viendo a mi equipo me siento orgulloso”, apuntó.

Finalmente, el DT charrúa aseguró que Alianza Lima es un gran rival y que la vuelta será igual de luchada que la ida, pero que irá a Matute con el objetivo de salir campeón nacional. “Vamos a jugar contra un gran rival, al cual respeto, pero tengo una confianza enorme en mi equipo y con lo que vimos en el partido lo refuerzo”, concluyó. Sin duda, nos espera un duelo de infarto en La Victoria la próxima semana.





¿Qué se viene para Universitario?

Luego del partido en el Estadio Monumental, Universitario de Deportes deberá enfocarse en el duelo ante Alianza Lima por la final de vuelta de la Liga 1 Betsson 2023. El compromiso está programado para jugarse el miércoles 8 de noviembre desde las 8:00 de la noche (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva.

Es importante mencionar que el campeón se definirá por puntos y, luego, por diferencia de goles. En caso de igualdad en los dos aspectos mencionados, el reglamento de los organizadores del campeonato de Primera División indica que no existirá tiempo extra en la serie, por lo que la tanda de penales será la elegida para conocer al ganador.





