En el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Boca vs. Fluminense chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la gran final de la Copa Libertadores 2023. El partido, que será trascendental para ambas escuadras que apuestan por levantar el máximo trofeo continental de clubes de la región, arrancará a las 3:00 de la tarde (hora peruana, y dos más en Argentina y Brasil) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y STAR Plus para América Latina Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

La final enfrenta a un Boca Juniors que apuesta por su tradición para intentar ganar su séptimo título y a un Fluminense que confía en su gran campaña para levantar el trofeo por primera vez. La final será además un duelo entre goleadores de la talla del uruguayo Édison Cavani y el argentino Germán Cano y una nueva cita de máximo nivel para mundialistas como Marcelo y Felipe Melo.

El conjunto argentino tiene una experiencia superior en finales, ya que ha logrado seis títulos en doce finales de Libertadores, mientras que el brasileño solo jugó una, en 2008, cuando perdió ante Liga de Quito. De otro lado, el Flu, además de la ventaja que le dio el destino de jugar en su propio estadio, confía en mantener el gran rendimiento que le permitió llegar a la final sin conocer la derrota desde la fase de grupos.

Boca, en cambio, llega a la final tras una racha de tres eliminatorias que tuvo que resolver en la tanda de penaltis ante Nacional uruguayo, Racing y Palmeiras, gracias principalmente a la efectividad de su portero Sergio Romero. En frente, el arquero xeneize tendrá este sábado al goleador Germán Cano, máximo anotador de la Libertadores este año con 12 dianas, y Ganso, uno de los centrocampistas ofensivos más en forma del torneo.

El Fluminense contará con su equipo titular completo, en el que también sobresale el lateral Marcelo, quien podría sumar un título de la Libertadores a su palmarés de cinco Ligas de Campeones de Europa con el Real Madrid.Los defensas Nino y Felipe Melo, que estaban bajo cuidados médicos, se recuperaron de sus respectivas lesiones.

El técnico del Boca, Jorge Almirón, tuvo que buscar sustitutos para el defensa Marcos Rojo, que no podrá disputar la final por su expulsión en semifinales, y para el delantero Exequiel Zeballos, que se recupera de una operación de ligamentos y menisco. Por ello, Miguel Merentiel será seguramente el compañero en el ataque de Cavani, un delantero histórico que llega a este partido solo con un gol en la competición.

Final de Copa Libertadores, Boca vs. Fluminense: ¿a qué hora juegan?

La gran final de la Copa Libertadores que enfrentará a Boca vs. Fluminense se llevará a cabo el sábado 4 de noviembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. El partido comenzará a las 3:00 p.m. hora peruana, y a las 5:00 p.m. hora argentina. A continuación, se detallan los horarios en otros países:

México : 2:00 p.m.

: 2:00 p.m. Colombia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Venezuela : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Uruguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Brasil: 5:00 p.m.

Final Copa Libertadores: ¿en qué canales ver Boca vs. Fluminense?

El enfrentamiento entre Boca y Fluminense por la final de Copa Libertadores estará disponible para su visualización a través de las señales de ESPN y STAR Plus en toda América Latina. Además, en Argentina, Telefe también emitirá el partido.





Boca vs. Fluminense por final de Copa Libertadores: ¿en dónde jugarán?





