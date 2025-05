Es el primero en asumir la responsabilidad luego de una derrota. Jorge Fossati, técnico de Universitario de Deportes, salió al frente para poner el pecho a los cuestionamientos después de caer 2-0 ante Cusco FC y perder el invicto en el Torneo Apertura 2025. El uruguayo reconoció el triunfo del rival, aunque aseguró que los cremas tuvieron mayores situaciones de gol que no pudieron aprovechar.

"Sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival que tiene una idea y la maneja muy bien, pero que estábamos en condiciones de poder ganar. Creo que el partido se puede analizar desde varios puntos. Desde la tenencia y efectividad de pases, ellos fueron más. De lo que pasó en las dos áreas, allí será más discutido el tema", expresó Jorge Fossati en conferencia de prensa.

El técnico de Universitario fue autocrítico y aceptó que no hicieron un buen partido, pero afirmó que en llano no hubiesen cometido los errores vistos durante el partido. “Que yo recuerde, los goles vienen por virtud de Cusco, pero por errores que, conociendo a mis jugadores, no sé si en el llano los cometan. No es excusa, pero jugar en el Cusco no es lo mismo que en el llano”, precisó.

Pese a perder el invicto y desaprovechar una gran oportunidad para despuntarse en el Torneo Apertura, Fossati fue sincero y dijo que un resultado como este es parte del fútbol. “No hay equipo de los que están primeros en la liga que no hayan dejado puntos. Era una gran oportunidad de alejarnos, pero también tenemos que tener claro que no somos el equipo invencible y que algún día nos tenía que pasar. Hoy pasó por mérito del rival y errores nuestros”, apuntó.

El ‘Nono’ también fue consultado sobre el desempeño del árbitro Edwin Ordóñez y no quiso ahondar en el tema. Sabe de lo ocurrido en el partido entre Alianza Lima y Cienciano, donde los íntimos perdieron 0-1 con un polémico arbitraje de Bruno Pérez; pero descartó que en esta ocasión el juez principal haya tenido incidencia durante el resultado.

“También es real que por suerte o mala suerte, a veces hasta en el nivel internacional, que lamentablemente pasan los partidos y los árbitros tienen incidencia en el juego. Esta noche (ayer), desde el lado de Universitario, responsabilizar al árbitro por el resultado negativo que tuvimos sería, de mi parte, muy caradura”, finalizó el DT uruguayo.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Luego de perder por 1-0 ante Cusco FC, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Independiente del Valle, por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el jueves 8 de mayo, a partir de las 9:00 de la noche (hora peruana) y se disputará en el Estadio Monumental de Lima.

En cuanto a la transmisión, esta quedará a cargo de ESPN para toda América Latina, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DirecTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que puedes seguirlo en Depor.

