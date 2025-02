Aunque en un principio parecía Universitario de Deportes ya tenía su plantel cerrado para la temporada 2025, durante los últimos días ocurrieron varios cambios. Además de la conocida salida de Rodrigo Ureña para fichar por Belgrano de Córdoba –todo debería finiquitarse en las próximas horas–, José Carabalí fue oficializado como incorporación para reforzar el flanco izquierdo, ya que puede jugar como carrillero o lateral por dicha banda.

Así pues, tras cumplir su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros en las instalaciones de Campo Mar, el futbolista ecuatoriano estuvo presente en una conferencia de prensa junto a Jean Ferrari y Fabián Bustos, administrador y director técnico del club, respectivamente. En cuando a sus primeras impresiones, se mostró feliz por el recibimiento que le dieron.

“Estoy muy contento de estar en el club más grande del Perú. Hoy ya tuve mi primer entrenamiento, estoy feliz por eso. Vengo a trabajar para ese tricampeonato, prepararme también para la Copa Libertadores que es muy importante para el club. En esta semana iré conocimiento más a mis compañeros para seguir trabajando y dar lo mejor de mí”, manifestó.

José Carabalí llega a Universitario tras su paso por el Nagoya Grampus de Japón. (Foto: Nagoya Grampus)

En otro momento del diálogo con la prensa, José Carabalí se refirió a cómo se siente físicamente para afrontar la campaña 2025, considerando que estuvo sin jugar durante mucho tiempo por una lesión. Recordemos que su último partido oficial con su exclub, el Nagoya Grampus de Japón, fue en septiembre del año pasado.

“Hice la pretemporada con el club donde estaba, en Japón. En ritmo de juego sí estaría en falta, pero físicamente me siento bien porque hice la pretemporada. No he trabajo tres días por el viaje, pero ya estoy aquí para tener el ritmo de partido que es lo más importante”, comentó.

En cuanto a la competencia interna por el puesto de carrillero izquierdo, donde luchará por un lugar con Paolo Reyna y César Inga, Carabalí se mostró optimista. “Siempre me ha gustado desde ahí, el que está mejor, el míster decide. Yo vengo a trabajar para ponerme a las órdenes; la competencia que tenga, que sea muy sana y nos favorezca al club y a los jugadores”, añadió.

Por último, el jugador de 27 años no le corrió al reto de estar en un club que juega a estadio lleno en todos sus partidos de local y que tiene una hinchada que siempre presiona en busca de buenos resultados. “Es la primera vez que vengo a un club con mucha hinchada, el mejor de Perú. Todo esto debe ser mental, yo como jugador profesional siempre me preparo mentalmente porque es lo más importante para dar lo mejor de mí. Me he quedado muy sorprendido con la hinchada”, finalizó.

José Carabalí también jugó en Always Ready durante la temporada 2024. (Foto: Always Ready)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de cerrar su último amistoso de pretemporada, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Comerciantes Unidos por la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho encuentro está programado para el domingo 9 de febrero desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara.

En cuanto a la transmisión del partido, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping TV y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.





