A menos de una semana para que comience la Liga 1 Te Apuesto 2025, Universitario de Deportes sufrió un inesperado golpe en su planificación para esta temporada: Rodrigo Ureña está a un paso de convertirse en nuevo jugador de Belgrano de Córdoba. Esto, por supuesto, no pasó desapercibido para Fabián Bustos, quien en una reciente entrevista habló sobre la partida del chileno y mucho más: ¿lo contactaron desde la Videna?

En primera instancia, el estratega argentino valoró el potencial que tiene su plantel para afrontar la temporada 2025, considerando que han cambiado pocos nombres y han sabido reforzarse con lo justo. Para nadie es un secreto que el proceso de Universitario es uno de los más sólidos de la Liga 1 y eso se ve reflejado en el bicampeonato que ostentan hasta la fecha.

“La realidad es que el equipo viene haciendo dos temporadas muy buenas y han conseguido un funcionamiento muy importante. Se han ido pocos chicos, más que todo jugadores que han tenido poca continuidad y hemos podido reforzarnos bien en los puestos que teníamos necesidad”, comentó en una charla con Teledeportes.

Rodrigo Ureña se marchará como bicampeón de la Liga 1. (Foto: Universitario)

Específicamente sobre la salida de Rodrigo Ureña, Fabián Bustos reveló que los documentos con Belgrano de Córdoba todavía no están firmados y todo podría resolverse recién este lunes, donde además se llevaría a cabo una conferencia de prensa donde se anunciaría la transferencia del futbolista. Hay que tomar en cuenta que el mediocampista pagará su cláusula de salida, la cual asciende a 600 mil dólares.

“Rodrigo es un titular indiscutido, todavía no están firmados los papeles y mañana (hoy) seguramente habrá una conferencia de prensa donde seguramente se va a anunciar si sale todo bien. Es un jugador que cuando estuvo bien, para nosotros siempre fue titular. Hoy le deseamos lo mejor, que sea con muchos éxitos, obviamente es un desafío muy importante para él”, acotó.

En esa misma línea, Bustos afirmó que en la interna de Universitario serán cautelosos con la decisión que tomen sobre la elección del reemplazante de Ureña. Todo lo resolverá cuando dialogue con los otros miembros del área deportiva, Manuel Barreto y Jean Ferrari, quienes tomarán conocimiento de las necesidades que hay ahora que se les va un futbolista que supo ser importante a lo largo de los dos últimos años.

“Por ahora todavía no nos hemos reunido para saber qué vamos a hacer, tenemos que hacer un buen análisis. Tenemos jugadores que pueden jugar en esa posición, como (Horacio) Calcaterra y (Jorge) Murrugarra. Está en nosotros trabajar más, y después juntarme con la dirección deportiva del club y ver si podemos traer a un jugador para tener una opción más en la mitad de la cancha”, añadió.

“Estamos en un momento difícil porque queda una semana para el arranque del torneo, y eso es lo más complicado. No se puede traer un jugador por traer. Si conseguimos a un jugador que creamos que nos va a ayudar a ser un mejor equipo, puede ser que venga, pero traer a un jugador par completar a un jugador, no. Tiene que ser un jugador que nos ayude ser mejor”, agregó.

Universitario buscará el tricampeonato en la Liga 1 2025. (Foto: GEC)

¿Lo llamaron de la Selección Peruana?

En otro momento de la entrevista, Fabián Bustos fue interrogado sobre si en algún momento lo llamaron de la Selección Peruana ahora que se quedó sin entrenador tras la salida de Jorge Fossati. El argentino negó haber tenido algún contacto con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), pero confesó que en un futuro le gustaría tomar el mando de un seleccionado.

“No me ha llamado nadie de la Federación, no tienen por qué, obviamente. En un futuro claro que me gustaría dirigir a una selección, pero no me veo en un futuro inmediato estando en una selección, creo que más adelante sí me gustaría”, explicó, zanjando cualquier rumor que lo vincule con alguna cercanía con la Videna.

Fabián Bustos tiene contrato con Universitario por toda la temporada 2025. (Foto: Universitario)

Eso sí, Bustos dio su opinión sobre el presente del fútbol peruano y las alternativas que existe para salir del hoyo en donde se encuentra a nivel de selecciones nacionales, donde recientemente no pudo siquiera ganar un partido en el Sudamericano Sub-20. El entrenador de Universitario cree que hay material humano en nuestro balompié, pero este debe potenciarse y crecer en base a un trabajo programado y estructurado.

“Jugadores para preparar hay, obviamente que eso necesita un trabajo de mucha dedicación. Hay momentos donde el fútbol no te da tanto tiempo, donde los jugadores vienen a una fecha FIFA y no hay tanto tiempo para trabajar. Entonces, hay que programar y planificar los recambios que necesita una selección como la peruana. Eso es una parte del camino que se tiene que realizar”, puntualizó.

La Selección Peruana está última en las Eliminatorias 2026. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de cerrar su último amistoso de pretemporada, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Comerciantes Unidos por la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho encuentro está programado para el domingo 9 de febrero desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara.

En cuanto a la transmisión del partido, este estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping TV y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.





