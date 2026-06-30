Universitario de Deportes buscaba en el mercado de mitad de temporada reforzar su plantel de cara al Torneo Clausura, para tentar el tetracampeonato nacional de la Liga 1. Sin embargo, la noticia del día no es la incorporación de ningún futbolista, sino la salida de uno. Se trata del veloz futbolista ecuatoriano José Carabalí.

A través de sus canales oficiales, el club centenario confirmó su desvinculación, agradeciendo por el esfuerzo y profesionalismo durante este año en la institución, pues como se recuerda llegó a la ‘U’ a mitad del 2025, y fue parte del equipo tricampeón con el entrenador uruguayo Jorge Fossati.

“Agradecemos a José Carabalí por su profesionalismo, entrega y compromiso, fundamentales para la obtención de nuestra ⭐️29. Éxitos en tus próximos desafíos, José", se lee en la publicación del club.

Si bien tenía contrato vigente hasta el 2027, Depor pudo conocer que su salida se da por pedido expreso del futbolista quien tendría algunos temas personales que resolver, por lo que se procedió con la rescisión de contrato.

Según habían informado en el programa Demarcados, Liga Deportiva Universitaria de Quito ya tuvo un primer acercamiento con el entorno cercano de José Carabalí y le hizo saber su deseo de contar con sus servicios. Las próximas horas serán claves para conocer el nuevo club del jugador de 29 años.

Tras la salida de Jorge Fossati, a finales del año pasado, Universitario tuvo esta temporada a tres entrenadores: Javier Rabanal, Jorge Araujo, y el actual director técnico Héctor Cúper. Todos los antes mencionados tenían como titular en banda izquierda a Carabalí, por lo que será una importante baja.

Lo cierto es que este miércoles 1 de julio se abre el libro de pases en nuestro país, y Universitario tiene la posibilidad de sumar a un futbolista en esta posición vacante. El reemplazante natural, aunque con otras características.

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