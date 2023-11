Con lágrimas en sus ojos y una felicidad indescriptible, José Carvallo se despidió de Universitario de Deportes luego de salir campeón de la Liga 1 Betsson 2023 en el estadio Alejandro Villanueva, tras vencer por 3-1 a Alianza Lima en el global. “Me tocó perder una final, fallar en una final. Fue difícil asimilarlo. Y ahora Dios me da esta oportunidad. Este va a ser mi último clásico también. Ya lo dije”, dijo hace más de una semana. Si bien su decisión estaba tomada con anticipación, desde el club intentaron retenerlo por una temporada más para que forme parte del plantel que luchará por el bicampeonato en el centenario.

Sin embargo, el experimentado portero sabía que este sería su último año en la ‘U’ y que la mejor manera de despedirse sería levantando el título. Lo logró y ahora buscará nuevos rumbos fuera de Ate, para disfrutar sus últimos años de carrera. Así pues, este sábado decidió dejar un extenso comunicado en su cuenta de Instagram, en donde se despidió de la institución ‘crema’, agradeció los años vividos y todas las anécdotas junto a sus compañeros.

“Primero quiero agradecer a Dios por el privilegio de ser parte de la historia de esta gran institución. Para mi es un orgullo haber estado 13 temporadas jugando 339 partidos, pudiendo lograr 2 títulos nacionales, 2 torneos cortos y siendo el arquero con más partidos jugados en la historia del club”, comenzó el portero de 37 años.

Asimismo, Carvallo dejó en claro que Universitario de Deportes siempre será su casa, a pesar de que ahora es el momento de tomar otros caminos en su carrera. “Ser del la ‘U’ es un sentimiento único, pero soy consciente que en la vida todo tiene su tiempo, hoy es tiempo de partir dejando en lo más alto al club, se que es un hasta luego, porque la ‘U’ es y será mi casa”, agregó.

Además, el guardameta recordó los valores que le inculcaron en las divisiones menores de la ‘U’ y lo que significa defender los colores del club. “Agradecer también a todos mis compañeros y trabajadores del club por el respeto y confianza que me tuvieron, me voy tranquilo porque hay un grupo espectacular y siento que he dejado un liderazgo importante, como me lo enseñaron a mí cuando era chico: fe, respeto, humildad, trabajo, esfuerzo y amor por la ‘U’”, acotó.

Finalmente, agradeció a los directivos que intentaron retenerlo, pero es consciente de que es el momento de partir. “Gracias también a la dirigencia por la intención de querer que me quede, pero entiendo que se ha cerrado un ciclo y de la manera perfecta, y por supuesto gracias a toda la gente por sus muestras de cariño en todos estos años. Somos los más grandes. Y dale ‘U’ por siempre”, puntualizó el portero, quien según pudo conocer Depor está cerca de cerrar su llegada a la Universidad César Vallejo.

José Carvallo se marcha de Universitario siendo el portero que más partidos disputó con 339, además de dos títulos nacionales en donde fue clave. En el 2013 fue determinante al atajar tres disparos en la tanda de penales frente a Real Garcilaso (hoy Cusco FC) y este año lideró al equipo con su experiencia, levantando mucho su nivel en el último semestre. Sin duda alguna será muy recordado por los hinchas ‘merengues’.

¿Yoshimar Yotún se acerca a Universitario?

Durante los últimos días viene generando mucha expectativa el interés que tiene Universitario de Deportes por Yoshimar Yotún, el cual fue confirmado oficialmente por Jean Ferrari, administrador de los ‘cremas’. “Sí, lo queremos. A mí personalmente me encanta. Es un refuerzo ideal para la Copa (Libertadores). Imagínate ese mediocampo con Rodrigo (Ureña), Piero (Quispe) y Martín (Pérez Guedes). Vamos a ver”, dijo hace unos días en diálogo con El Comercio.

Sin embargo, en Sporting Cristal no tardaron en responder estas afirmaciones y Joel Raffo, presidente de la institución rimense, fue enfático al señalar que no tienen ni el más mínimo interés de negociar la salida de ‘Yoshi. “Definitivamente, por lo que representa ‘Yoshi’, tanto dentro como fuera del campo va a generar interés de clubes nacionales e internacionales. Eso lo sabemos y es natural. Sin embargo, no tenemos la mínima intención de que pueda ser transferido”, sostuvo en una entrevista con ESPN.





