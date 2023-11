¿Cómo nació el apodo ‘Peluquita’?

Primero me decían ‘Mosquita’, era espeso. También ‘Melcochita’ por mi corte de cabello, hasta que me pusieron en mi barrio ‘Peluquita’.

¿Quién?

Un amigo del barrio, ‘Calicho’, también era pelotero, y me cortaba el cabello gratis. Era la época que me mojaba el cabello.

¿Qué recuerdos de tu barrio en Huacho?

Los mejores. En Barranquito, mis hermanos. Yo desde los catorce años ya peloteaba. Vivo cerca de la playa, y también iba a la piscina pero para limpiarla, después la armábamos y ponías unas piedras, nos poníamos a jugar. También lo hacíamos en la playa.

¿Tus hermanos también fueron futbolistas?

Sí, mi hermano Eduardo, el mayor, jugó en Municipal. Ese no usaba ni canillera. Fue justamente él quien me llevó a probarme en Alianza. Yo le decía al ‘Cholo’ Castillo para vivir en la Villa Íntima, pero me decía que tenía que estar en el primer equipo para quedarme.

Llegaste justo a jugar después del accidente del Fokker...

Yo chibolo forraba mis cuadernos con las fotos de los finados. Siempre guardaba sus recortes, los míos también. Esos los tiene mi esposa (Guisel), quien tiene mis entrevistas y portadas. Yo soy de repasar mis recortes, me trae recuerdos.

¿Qué recuerdos de tu debut en Alianza?

Miguel Company era el técnico. Me soltó al ruedo contra AELU y ganamos uno a cero. Jugué junto a Cueto, Marcos Charún, Alguedas, ‘Vitito’ Reyes. Tenía dieciocho años.

¿Cómo era Miguel Company?

Como un padre. Extraordinario. Nos contaba sus anécdotas, era muy recto.

¿Alguna anécdota?

En un clásico, yo estaba en la banca, y llega un gol de la ‘U’, después otro. Los hinchas gritaron: ‘Company, vete a tu casa’. La reacción llegó por parte de los hinchas de Alianza, quienes se pusieron a trompearse con los de la ‘U’, en tribuna. Company alzó la mirada, los ve y grita al de Alianza: “Derecha, izquierda, agáchate...”. Lo estaba guiando.

¿Y cómo era Miguel Ángel Arrué?

Recontra mosca. Motivador y consejero al cien. También era chacotero. Recuerdo que le hablaba a Waldir Sáenz cuando no le salían las cosas, asumió toda la responsabilidad.

Jorge Luis Pinto también te dirigió. ¿Era demasiado exigente?

Su trabajo era bueno. Todo quería que salga perfecto, pero su trabajo era más analítico. No se cansaba de gritar para dar indicaciones.

¿Alguna anécdota con ‘Puchungo’ en Alianza?

Tengo varias. Una que me culparon por llevar chicha con mosca, fue en la casa de Juan Carlos Bazalar. Creo que me la echaron al propósito, el balde de chicha estaba tapado y apareció una mosca. Después, ‘Puchungo’ la hacía larga para bañarse, lo que pasa es que tenía un suspensor con la cara de ‘Lolo’ Fernández, tenía hasta número.

¿Cómo fue la experiencia de jugar con César Cueto?

Mi ídolo. Él también me aconsejó en mi primer etapa en Alianza irse a Sipesa, no iba a tener lugar, y regresar con fuerza, como lo hice en el año 98. Jugar a su lado era todo lo soñado.

Actualmente estás como entrenador de menores...

Sí, en el colegio De La Cruz Canonesas. Trabajo con niños, siempre les marco las zonas de trabajo: Ataque y defensa. Ahora se está dejando la esencia del fútbol, se pierde el show, el chico tiene que encarar siempre.

