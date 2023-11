La Selección Peruana no levanta cabeza en las Eliminatorias 2026 y la derrota a manos de Bolivia (2-0) la ha colocado en la cola de la tabla de posiciones, con un solo punto luego de cinco jornadas disputadas. Bajo ese contexto, Martín Liberman analizó el presente de la ‘Blanquirroja’ y cuestionó muchas de las decisiones de Juan Reynoso en La Paz, especialmente las ligadas a la conformación del equipo titular.

A través de su programa Martín En Línea que se transmite por YouTube, el periodista argentino fue enfático al señalar que no comprendió la suplencia de Luis Advíncula y Paolo Guerrero, quienes venían destacando en el plano internacional. El ‘Rayo’ llegó a esta fecha doble siendo finalista de la Copa Libertadores con Boca Juniors, mientras que el ‘Depredador’ campeón de la Copa Sudamericana con Liga de Quito.

“Las decisiones del técnico son realmente llamativas. Para que no juegue Advíncula, que fue la figura del finalista de la Copa Libertadores; venía Paolo Guerrero de jugar una gran Copa Sudamericana y repentinamente se recupera Lapadula, que no digo que no merezca jugar, pero Paolo, que venía anotando goles para posicionar a Liga de Quito en un lugar de privilegio, va al banco de los suplentes”, manifestó.

Por otro lado, el conductor reconoció que Bolivia supo capitalizar el triunfo ante una selección que no viene bien y que por ahora no da señales de mejoría. “Bolivia no podía dejar pasar los tres puntos que se le presentaban ante Perú, porque podría sacar ventaja de uno de los equipos peruanos más erráticos de los últimos tiempos, pero soy fino con lo que digo, porque errático no es lo que vemos de Perú”, agregó.

Finalmente, Martín Liberman añadió que hasta el momento no ve una idea de juego en la Selección Peruana y fue duro al señalar que ve a varios futbolistas deambulando en el terreno de juego. “Vemos un Perú absolutamente perdido, un equipo que deambula por la cancha, que no tiene un patrón de juego, que no tiene una idea”, puntualizó.

En lo concerniente al plantel de la ‘Bicolor’, este arribó a nuestro país durante la noche del último jueves y este viernes entrenó en la Videna pensando en el duelo frente a Venezuela. De momento, la única ausencia confirmada es la de Luis Advíncula, quien quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y ya viajó a Argentina para reincorporarse a los entrenamientos de Boca Juniors.

Juan Reynoso está dirigiendo su primera Eliminatoria como entrenador.





¿Qué se le viene a Perú tras la fecha doble?

Luego de esta derrota por 2-0 ante Bolivia, la Selección Peruana volverá a jugar la próxima semana cuando le toque recibir a Venezuela por la sexta jornada de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el martes 21 de noviembre desde las 9:00 p.m., se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido en exclusiva para todo el territorio nacional a través de las señales de ATV (Canal 9), América TV (Canal 4) y Movistar Deportes (Canal 3 y 703 de la parrilla de Movistar).

Posteriormente a esta fecha doble de noviembre, las selecciones sudamericanas no volverán a jugar hasta septiembre del 2024, luego de la Copa América que se llevará a cabo en Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio del próximo año. Así pues, la ‘Bicolor’ deberá enfocarse en sumar la mayor cantidad de puntos posibles al cierre de este 2023, para así llegar con un mejor panorama para las jornadas 7 y 8, donde se medirá con Colombia y Ecuador, respectivamente.





