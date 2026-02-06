Las alarmas se encendieron a último minuto en la concentración merengue y lo que se temía finalmente se confirmó antes de abordar el avión rumbo a la ciudad imperial. José Rivera, una de las principales cartas de gol de Universitario de Deportes, quedó descartado de la lista de viajeros para enfrentar a Cusco FC este fin de semana. Aunque durante la semana existía un moderado optimismo sobre su evolución, el dolor persistente terminó pesando más en la decisión del comando técnico, que optó por no arriesgar la integridad del ‘Tunche’ en una plaza tan exigente, priorizando su recuperación total para evitar una lesión crónica que lo margine por más tiempo de este arranque del Torneo Apertura 2026.

Fue el propio estratega crema quien se encargó de oficializar la noticia en el aeropuerto Jorge Chávez, terminando con las especulaciones que rondaban Campo Mar. Javier Rabanal atendió a los medios antes de cruzar la puerta de embarque y explicó que el atacante no logró superar las molestias físicas a tiempo, obligándolos a modificar la nómina de convocados sobre la marcha.

El técnico detalló el origen de la dolencia fortuita que sacó al delantero de este compromiso clave de visita. “(Rivera) Tiene una molestia en el hombro pues cayó mal esta semana y no se encontraba cómodo y lo hemos tenido que cambiar a última hora”, confesó el DT, revelando la incomodidad que sentía el jugador para la competencia de alta intensidad.

Pese a la ausencia sensible en ofensiva, el mensaje del entrenador fue de confianza absoluta en el grupo que viaja para buscar el triunfo. “Está todo preparado ya y nada, con la ilusión de ir allá por los 3 puntos”, aseguró Rabanal, dejando en claro que el objetivo sigue siendo ganar en Cusco para no perder el paso en la tabla de posiciones.

Sobre la importancia del encuentro en este inicio de campeonato, el español puso paños fríos a la presión pero sin renunciar a la ambición de ser protagonistas. “Es apenas la segunda fecha, es clave pero todavía no hay nada. Vamos a intentar estar en el grupo de cabezas del principio y listo”, analizó con calma.

La buena noticia para compensar la baja de Rivera es el retorno de otra pieza importante que estaba en sanidad la fecha pasada. Héctor Fértoli recibió el alta médica tras superar sus propias dolencias y forma parte de la delegación que viajó a la sierra, quedando totalmente a disposición para sumar minutos si el partido lo requiere.

El técnico también se dio tiempo para actualizar la situación del refuerzo Sekou Gassama, quien sigue en su proceso de puesta a punto físico. “(Sobre Gassama) No le queda mucho ya, en una semana más o menos andará listo para jugar”, adelantó, proyectando su posible estreno para la próxima jornada en casa.

De esta manera, el ‘Tunche’ se quedará en Lima realizando trabajos de rehabilitación diferenciados con la mira puesta en el siguiente reto. El objetivo del cuerpo médico es que llegue en óptimas condiciones para el duelo ante Cienciano en el Estadio Monumental, donde esperan contar con su potencia nuevamente.

TE PUEDE INTERESAR