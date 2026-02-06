Sergio Peña fue presentado en el fútbol turco con la camiseta del Sakaryaspor. (Fotos: @Sakaryaspor)
Sergio Peña fue presentado en el fútbol turco con la camiseta del Sakaryaspor. (Fotos: @Sakaryaspor)

Noticia en desarrollo...

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS