Universitario de Deportes sacó tres puntos importantes el último lunes, en el Monumental (con ello se ubicó como líder del Torneo Clausura con 35 puntos, aunque se mantiene a la espera del resultado que obtenga Melgar, su rival más directo). Para lograrlo, Jorge Fossati estudió bien a UTC, evaluando cada detalle para así superarlos. Sin embargo, el partido no arrancó como esperaba, pues el ‘Gavilán del Norte’ propuso su juego e hizo retroceder por momentos sus líneas a los cremas, pero no por mucho. Al término de los 90′, con un marco inigualable, la ‘U’ venció 3-0.

Esto fue reconocido por el DT, quien sostuvo que “en general, el equipo rindió de bien para arriba y en una escala del 1-10, es de 6 para arriba. Hubo algunos que para mí estuvieron muy cerca del 10 y a veces no son los que más se destacan. A mí me gustó la actuación del equipo”. Asimismo, en conferencia de prensa se proyectó para lo que será su siguiente compromiso ante Cusco FC: “Cuando estás en la posición en la que estamos nosotros, no hay nada mejor que conseguir la victoria pero para eso hay que trabajar y es lo que vamos a hacer”.

Un detalle sobre dicho cotejo en la ciudad imperial es que no se desarrollará en simultáneo con el de Cienciano vs. Sporting Cristal. En ese sentido, el estratega uruguayo sostuvo que “está dentro de lo establecido en el fútbol peruano, que las últimas dos fechas se jueguen a la misma hora, especialmente aquellos que están peleando por algo similar, ya sea para arriba o para abajo, por lo tanto, lo ideal sería jugar a la misma hora. Se les escapó el detalle cuando se realizó el fixture de que los dos jugamos en la misma ciudad, que tiene a su vez un estadio aceptado para jugar”.

Sobre la ausencia de Edison Flores en la selección

Otro tema que le consultaron Jorge Fossati en rueda de prensa fue la ausencia de Edison Flores , en la última convocatoria de Juan Reynoso. “Yo no soy quién para contestar si tiene que estar fulano o mengano en la selección, no es mi tarea. Yo me pongo feliz con los que van y lo otro no me corresponde opinar. El deber de todos los que estamos trabajando en Perú, seamos peruanos o no, es colaborar con la selección de la forma que podamos”, señaló el técnico crema.

Asimismo, agregó que “en esta situación meterme en el terreno de que Juancito esté y Pedrito no, no colaboraría en nada con el cuerpo técnico de la selección peruana y ese no es el camino por el que quiero ir. Para mí todos mis jugadores tendrían que estar, los que pueden estar, los veo siempre como los mejores y creo mucho en la capacidad de todos y cada uno de ellos”.

Universitario de Deportes aún no canta victoria, pues está a la espera del resultado que obtenga Melgar esta noche frente a Carlos A. Mannucci, ya que el ‘Dominó’ -en caso gane- sumaría también 35 puntos y solo por diferencia de goles se sabría si queda en la cima o si se ubicará en la segunda casilla. Eso sí, los merengues tienen una ventaja sobre los rojinegros, ya que el elenco de Mariano Soso descansará para dicha jornada.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO