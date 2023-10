El viernes 29 de septiembre, Universitario de Deportes sumó su último trabajo con acceso a la prensa, aunque las sesiones de entrenamiento no terminaron en Campo Mar. Por ejemplo -según el cronograma de las ‘Leonas’- hoy también estarán en Campo Mar y posteriormente viajarán a Bogotá, ciudad donde disputarán sus dos primeros partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2023. El equipo se encuentra con las expectativas a tope, tras retornar a este certamen luego de tres años de ausencia; eso sí, el plantel llega recargado con tres refuerzos de lujo, con la integración de Gabriela Ureña (Colombia), Angie Salazar (Colombia) y Gisela Pino (Chile), quienes se acoplaron rápidamente al plantel.

Pero ¿cómo llegan los equipos a los que enfrentarán las ‘leonas’ en este torneo? El elenco de John Tierradentro fue ubicado en el grupo B, junto al campeón de la liga colombiana 2023 Independiente de Santa Fe, el subcampeón de la liga chilena 2022 Universidad de Chile y el campeón de la liga paraguaya 2022 Olimpia, con los cuales se medirán en duelos de ida y vuelta en las ciudad de Bogotá y Cali, sedes del campeonato.

Este es el cronograma de partido del Grupo B en la Copa Libertadores Femenina, donde Universitario buscará hacer historia. (Foto: @LibertadoresFEM)

Por ende, es preciso conocer un poco más de cada uno de estos clubes y qué mejor que de la mano de periodistas que conoce el día a día de cada una de estas instituciones. Depor conversó con Alejandra Velásquez y Andrés Acosta de Superpoderosas de Colombia, Maximiliano Cárdenas de Soy Azul de Chile y Ramón Giménez de Power Femenino de Paraguay, quienes analizaron el presente de los rivales de la ‘U’, así como los puntos a tener en cuenta, cuando los enfrentemos.

Las ‘Leonas’ de Colombia

Santa Fe llega al debut de la Copa Libertadores Femenina como el campeón 2023 de Colombia. En el torneo local quedó en el segundo puesto de la fase regular con 10 victorias, cinco empates y solo una derrota; tras ello, clasificó a los play-off ganando en los cuartos de final a Cortuluá por un marcador general de 9-2 y en semifinales a Atlético Nacional por 5-1 (solo en el duelo de vuelta anotaron 4 tantos). En la final le tocó enfrentar al líder de la tabla, América de Cali, al cual venció por 2-0 en la ida y empató sin goles en la vuelta, coronándose así con el título nacional a finales de junio. Luego de esta campaña, el equipo continuó trabajando y disputando algunos amistosos, pues desean quedarse con la copa en casa y con su gente. Para ello, aplicó un plan ambicioso para conseguir el objetivo.

“Santa Fe no solo llega a la Libertadores con el título de esta temporada, también es el máximo campeón en Colombia, por lo que tiene una gran responsabilidad de seguir mostrando liderazgo y el proceso que vienen desarrollando con el DT Omar Ramírez. El equipo contará con jugadoras históricas de la selección, como Natalia Gaitán (con dos Mundiales en su haber) y Stefany Castaño (portera que se incorporó como refuerzo), así como Cristina Motta (subcampeona del Mundo Sub-17) ”, indicó Alejandra. Eso sí, precisó que la goleadora de la temporada, Karla Viancha, también subcampeona del Mundial Sub-17, no estará por una lesión. Quién sí llega y es otra de las máximas anotadoras del equipo es Liana Salazar: “Ha sido tres veces campeona con Santa Fe y llegó a mitad de temporada, desde Corinthians, para incorporarse al proceso para que el club salga campeón”.

EQUIPO PJ PG PE PP Santa Fe 22 14 7 1

Un punto que destaca Velasquez es que el elenco de Ramírez llega con solidez en cada una de sus líneas. “Esto le permite al técnico no solo armar un once titular más consolidado, de lo que fue el torneo, también probar el recambio, ese segundo equipo que cuando ingresen a la cancha estén acordes a lo que él busca, que sea un equipo incisivo, que tenga la pelota y gol”, explicó, no sin antes mencionar los puntos a corregir: “Tiene a una de sus defensas titulares inamovibles, como Sofía García (central), en recuperación, aunque se espera que pueda llegar a la Copa sin ningún inconveniente. Pese a esto, creo que es un equipo que tiene las jugadoras para probar cambios”. Su primer partido será contra Olimpia, el 5 de octubre a las 5:30 p.m. en el estadio Metropolitano de Techo.

Chile quiere hacer historia

En la edición 2012 de la Copa Libertadores Femenina, Colo Colo se alzó campeón, pero tras esa hazaña no se ha vuelto a tener otro club ‘mapocho’ en la cima de este certamen. Con este precedente, Universidad de Chile está mentalizado en salir adelante y así escribir su nombre en la historia de este campeonato. Para ello, es preciso conocer cuál es el presente de este equipo, que llega como subcampeón de la temporada 2022. De momento, habrá una para en el torneo chileno, lo que le permitirá al club jugar en Colombia sin ninguna dificultad. Eso sí, viene con bastante rodaje, ya que su último partido lo jugó contra Fluminense, a modo de amistoso de preparación, antes de debutar en Bogotá.

“Este 2023 se cambia de entrenador, sale Carlos Véliz, y asume su ayudante, Nicolás Bravo, que ya conocía al plantel y toda la dinámica del club. Se va Sonya Keefe (goleadora en el 2022) a España y Paloma López (de las mejores jugadoras de la temporada pasada) a Colo Colo (que también estará en la Copa y llega como campeón del 2022), lo cual pegó mucho, porque hay gran rivalidad entre ambos equipos”, explicó Maximiliano. Un detalle a destacar es que el formato del campeonato chileno es igual al que posee el torneo peruano, con una fase regular de trece partidos (donde U de Chile quedó en primer lugar) y luego una de grupos donde los primeros siete equipos pelean por ver cuál de ellos sale campeón y los últimos siete por evitar el descenso. Todo ello finaliza en noviembre de este año, pero habrá una para, por los Juegos Panamericanos Santiago 2023, lo que facilita que el que el club juegue la Copa.

EQUIPO PJ PG PE PP Universidad de Chile 19 15 3 1

Respecto a referentes del plantel, cabe señalar que, tras la salida Keefe y López, hubo otras jugadoras que resaltaron esta temporada. “Las goleadoras que tiene la U de Chile y del torneo son Bárbara Sánchez y Rebeca Fernández, ambas con 14 anotaciones. La ‘Chama’ Sánchez también es la segunda mejor asistidora y se engancha mucho. En el caso de Fernández, fue goleadora en la Libertadores 2022 con cinco tantos, es seleccionada paraguaya, te juega por el sector izquierdo, muy hábil y es muy difícil jugarle en el uno contra uno. Es nuestra mejor futbolista”, agregó Cárdenas. A nivel de equipo, el colega señaló: “ Es muy intenso, con mucha experiencia (cuatro veces consecutiva en la Libertadores), tiene a dos grandes porteras peleándose la titularidad. Se proyecta mucho por las bandas, tiene jugadoras muy rápidas . Pero, lo que apena mucho es el mediocampo. Se ha reforzado con jugadoras, como Yissel Aquino, pero las centrales que tenemos son lentas”.

Olimpia quiere un lugar en el podio

Los clubes de Paraguay han quedado hasta en cinco oportunidades, entre los mejores cuatro de la Copa Libertadores Femenina, siendo Sportivo Liberteño el que mejor ubicación obtuvo, tras coronarse campeón en la edición 2019. Desde entonces, equipos como Cerro Porteño y UAA (Universidad Autónoma de Asunción) han peleado por lograr un lugar en el podio. Para esta oportunidad, serán Olimpia y Libertad los que darán cara por el país ‘guaraní', siendo el primero con el que chocará las ‘leonas’. A diferencia de los otros competidores, en el campeonato paraguayo sí hay Apertura y Clausura, con play-off después de cada fase, por ello, son el equipo con mayor número de partidos, con un total de 26 en toda la temporada . Eso sí, habrá una para en el mes de octubre, para que los equipos clasificados a la Libertadores puedan competir tranquilamente, y en noviembre se reanudará para conocer al campeón de este año.

Entonces, con este recorrido, ¿cómo llegan las ‘leonas’ paraguayas? Para esta fase de grupos, su mejor carta de presentación es Amada Peralta. “Es la goleadora del equipo y del torneo con 11 anotaciones. Es una delantera potente, aguerrida y gran olfato goleador. Tiene 150 goles en su trayectoria y será su octava participación en Copa Libertadores (anteriormente jugó con Cerro Porteño). También esta Karina Castellanos, de similares características que Peralta, registra 4 goles en el torneo y 53 en su carrera. La media punta es Liz Peña, que posee una mixtura de potencia, habilidad y poderoso remate; además, fue campeona de la Copa Libertadores 2016 con Sportivo Limpeño. Tiene 3 goles en el actual torneo y suma 97 goles en su trayectoria”, comentó Ramón. Asimismo, destacó la figura de Griselda Garay (campeona con Peña), Angélica Vázquez, también con larga trayectoria, incluso, participó con UAA en la primera edición en 2009, y también estará Ana Pereira, quien a opinión de Power Femenino, “esta entre los cinco mejores volantes centrales del continente”.

EQUIPO PJ PG PE PP Olimpia 26 22 3 1

Entre los aspectos positivos con los que llega el equipo, resalta “la mística copera, que es orgullo del club. Ahora también con el femenino, la institución busca dejar huella en el continente. En lo futbolístico, se para con un 4-3-3 o con un 4-3-1-2, con Liz Peña o Griselda Garay de nexo y la dupla de delanteras Amada Peralta, Karina Castellanos. O bien, Amada Peralta con extremos más veloces como Cindy Ramos o Milagros Rolón. La colombiana Diana Chávez le da más variantes al ataque”. Eso a nivel de esquema de juego; sin embargo, hay un tema que no puede dejarse de lado, y es que, como menciona Giménez, el equipo “puede ser muy ofensivo o bien, agazaparse para los contraataques”. Además, comentó que “Olimpia, desde 2022, ha hecho un enorme esfuerzo para ir mejorando su plantilla a fin de competir con éxito a nivel internacional. A nivel local, el cuerpo técnico ha ido rotando sus formaciones en cada partido, a fin de darle minutos a cada jugadora, o por lo menos a la mayoría”.

Las novedades de la Libertadores 2023

Para esta edición 2023 de la Copa Libertadores Femenina, Conmebol dio a conocer un incremento del 62 % en el total de los premios económicos a entregar. Para cada equipo que clasificó se le hará entrega de 50 mil dólares, mientras que al tercer puesto se le abonará 250 mil dólares. El segundo lugar será premiado con 600 mil dólares y al ganador de este año se le entregará 1,700,000 dólares, un cambio más que significativo para los clubes, que vienen apostando por hacer crecer el fútbol femenino. Además del dinero, la organización de este torneo también le da otra oportunidad a Colombia de lucirse con un certamen internacional, tal y como lo hizo en el 2022 con la Copa América Femenina.

Premios de la Copa Libertadores Femenina 2023. (Foto: Conmebol)

Al respecto, Andrés indicó que este campeonato “es una nueva oportunidad para demostrar el apoyo y crecimiento que ha tenido el fútbol femenino colombiano en todo su entorno. Tras perder la sede del Mundial Femenino ante Australia, el país demostró en la última Copa América y en partidos de la Selección Nacional que el fútbol femenino sí llena estadios . Además, tener de nuevo una Copa Libertadores en casa permitirá continuar con el camino de acercar la disciplina a los hinchas y que estos se apropien de sus equipos representantes”. En ese sentido, cabe señalar que Cali (una de las sedes para este certamen) también albergó partido de la Copa América el año pasado, por lo que las expectativas -según Acosta- son altas: “Es una ciudad que siente y vive el fútbol en cada rincón y el ambiente contagia a cada uno de sus visitantes. En cuanto a Bogotá, es una lástima no contar con el Estadio El Campín que tiene capacidad para más de 30,000 espectadores, pero esperamos que el Estadio de Techo esté preparado y a la altura para recibir a cada asistente”.

Bajo esa misma línea, hay que destacar que los hinchas chilenos y paraguayos también mantienen las emociones altas a la espera del inicio de la Copa. “Acá en Chile se está hablando de ir a competir a la Copa Libertadores, porque la ‘U’ y Colo Colo son los dos mejores clubes actualmente. Se espera que ambos pasen a cuartos de final. Si bien el ‘cacique’ la tiene más sencilla en su grupo, igual se espera que la ‘U’ gane los partidos clave. De allí, para adelante, ver cómo están”, contó Maximiliano. Por su parte, Ramón precisó que, si bien la historia de clubes paraguayos en el certamen “despierta muchas expectativas en la afición, así como en los equipos que representan a nuestro fútbol femenino; la realidad de esta disciplina es que es de nivel medio con respecto a otras ligas y este punto es clave, pues el hecho de ser fuerte a nivel local, no significa serlo a nivel continental”.





