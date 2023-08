En los dos tuits del administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, no quedó la indignación del universo crema tras los polémicos goles anulados por parte del árbitro Joel Alarcón a los jugadores José Rivera y Alex Valera ante ADT, el último miércoles, en Tarma, por la novena fecha del Torneo Clausura. Depor conoció que, los cremas formalizaron su reclamo y lo enviarán en las próximas horas a la Comisión Nacional de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con los pedidos expuestos por el titular de la ‘U’: Audios del VAR, terna extranjera para el partido ante Atlético Grau (Piura) y el veto del juez en discusión.

Por lo pronto, la CONAR no solo respondió a la queja del administrador de la ‘U’ con una foto del reglamento del torneo peruano junto a un emoticon de saludo del pulgar, sino también designó a Joel Alarcón para el UTC -Binacional de la décima fecha del Torneo Clausura, que se jugará el próximo lunes, en Cajamarca. “Se cobra tiro libre indirecto si se impide que el guardameta saque el balón con la mano, lo juegue o lo intente jugar cuando el guardameta está en proceso de soltarlo”, es lo que remarcó la CONAR a través de un publicación en redes sociales después de los tuits de Jean Ferrari.

Fossati y su análisis por goles anulados

Al principio, el técnico uruguayo de Universitario, Jorge Fossati, decidió no alimentar la crítica iniciada por el administrador Jean Ferrari tras los polémicos goles anulados por el árbitro Joel Alarcón a los jugadores José Rivera y Alex Valera ante ADT en Tarma, pero después los analizó en frío según su criterio futbolístico.

“Hay imágenes, saquen sus conclusiones. Después dicen Fossati dice tal cosa. Mi intención no es ser polémico, sino humildemente ayudar a todos para que crezcan”, dijo apenas aterrizó ayer con la delegación crema en Lima. Acto seguido, se refirió al gol anulado al número ‘20′ de su equipo. “Lo único que interpreté fue que el árbitro hizo claras señas de que entendía que Valera estaba dentro del área”.

Consultado sobre el tanto no cobrado por la falta de Matías Di Benedetto, indicó: “Al árbitro no le pareció falta, él estaba a cinco metros de la jugada, pero el VAR le hizo cambiar de idea porque demoró un montón, así que muy convencido no estaría”, concluyó.

¿Volverá ‘Orejas’?

En lo futbolístico, el plantel crema regresó ayer a los entrenamientos por la tarde en Campo Mar después de aterrizar por la mañana de Tarma. Edison Flores, uno de los jugadores lesionados que no jugó ante ADT, continúa al pie de la letra su plan de recuperación a la contractura muscular en uno de los gemelos. Si bien ‘Orejas’ presenta mejoría, el técnico Jorge Fossati decidirá mañana si el jugador está apto para ser tomado en cuenta.

Otro de los jugadores que también estuvo entre algodones y podría volver es Nelson Cabanillas, quien está por recibir el alta médica. Ante ADT, en Tarma, se hizo extrañar el lateral volante por izquierda, ya que José Bolívar sufrió todo el partido con el extremo colombiano Kevin Serna.

Por último, el capitán Aldo Corzo compartió el sentir de la interna crema. “Prefiero no hablar de los árbitros, a veces tienen aciertos y otras veces errores, quiero enfocarme en lo nuestro. Tenemos una revancha este sábado ante Deportivo Garcilaso en nuestra casa”, dijo.

