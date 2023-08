Para el último gran referente de los cremas, el juez Joel Alarcón debió revisar el VAR en el gol anulado al atacante chiclayano Alex Valera, lo que sí hizo en la falta cometida por Matías Di Benedetto al delantero Janio Pósito, previa jugada que acabó en la anotación del ‘Tunche’ Rivera.

“Después lloran, no cobran, no revisan el VAR. Todo está manejado, no es la primera vez. En el fútbol siempre se ha visto todo esto”, señaló el ‘Puma’.

Acto seguido, continuó expulsando su bronca por lo sucedido en Tarma. “Todo esto molesta, fastidia e incomoda. No solo a Universitario, sino a todos. El fútbol está digitado, todos lo sabemos. Uno puede romperse el alma, ser el mejor, pero siempre habrán irregularidades en el fútbol. Se tiene que ver bien todo esto”, indicó.

En otro momento, el 'Puma' pidió al universo crema continuar alentando al equipo de Ate, pues pese a perder momentáneamente el liderato del Torneo Clausura, el campeonato todavía está en juego y el fútbol siempre da revanchas. "Hay que seguir alentando", remarcó.









